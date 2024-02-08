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33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 147 şüpheli yakalandı!

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-49” operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 08:08 Güncelleme 08 Şubat 2024, 08:08
33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 147 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-49" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını bildirdi.




İşte Bakan Yerlkaya'nın açıklaması:

3️⃣3️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-49" operasyonlarında 1️⃣4️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Yalova'da düzenlenen operasyonlar kapsamında;

📌Adana'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Adıyaman'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 8️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Antalya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Bingöl'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Bitlis'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Bolu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Çorum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Diyarbakır'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Eskişehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Elazığ'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6️⃣ şüpheli yakalandı.
📌İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.
📌İzmir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Karabük'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Kayseri'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Kırşehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Kilis'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Konya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Kütahya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Manisa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Mardin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Muğla'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 8️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Samsun'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin 🇹🇷

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek❗️

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

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