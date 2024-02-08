33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 147 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-49" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

3️⃣3️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-49" operasyonlarında 1️⃣4️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/eTS4sN6nch