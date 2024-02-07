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Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına zam müjdesi! Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok açıkladı

Son dakika haberleri... Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında başkentin ilçelerini tek tek gezmeye devam ediyor. Altınok, söz konusu ziyaretlerde göreve gelir gelmez ABB'de çalışan işçilerin maaşlarına zam yapacaklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 16:01 Güncelleme 07 Şubat 2024, 16:57
Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına zam müjdesi! Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok açıkladı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarını soluksuz sürdürüyor. Ankara'nın ilçelerini tek tek ziyaret eden Altınok, Beypazarı'na yaptığı ziyarette, belediye çalışanlarına zam müjdesi verdi.

Altınok, "Kimsenin rızkıyla uğraşmayacağız. Hiçbir işçimizi işten çıkarmayacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi hiç zam yapmadı. Seçim gelirken de yüzde 70 zam yaptı. Belediyede çalışanlar diyorlar ki 'Biz öyle bir zam almadık'. Göreve gelir gelmez Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerimizin maaşlarına zam yapacağız. İşçilerimiz rahat uyusunlar" dedi.

ÇİFTÇİYE BÜYÜK DESTEK SÖZÜ
Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Altınok daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti. Çiftçiye ve tarıma destek vereceklerini söyleyen Altınok, "Hükümet imkanlarımızla beraber Beypazarı'mızı daha da güzelleştireceğiz. Beypazarı'na daha çok yerli ve yabancı turist gelecek. Kültür Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak restorasyon çalışmalarına devam edeceğiz. Tabii Beypazarı'nda sıkıntılarımız var. Tarıma ciddi destek vereceğiz. Beypazarı tarımsal alanda gelişmiş olan ilçelerimizin başında; ama çiftimize vereceğimiz destekler, saha çalışmaları, tohum ve gübre desteği, mazot desteği gibi desteklerimiz olacak. Biliyorsunuz 100 litrelik mazot desteği veriliyor. Bunu 500 litreye çıkaracağız" dedi.

"SU VE KANALI OLMAYAN KÖYÜMÜZ KALMAYACAK"
Beypazarı Belediye Başkanı AK Parti'li Tuncer Kaplan'ın çalışmalarından söz eden Altınok, "Beypazarı'nda kimsenin ayağı çamura değmiyor. Tuncer Başkan burada bu hizmetleri yapmış; fakat alt yapısı olmayan, su ve kanalı olmayan bir tane köyümüz kalmayacak. Spor tesisleri yapacağız, voleybol sahası yapacağız. Her köyden de bir tane eleman alacağız. Bu kişi parklara bakacak. Belediye, parkı yapıyor ama bırakıp gidiyor. Parkı daha sonra ot bürüyor. Ne bakan var ne gelen, giden. Ankara, dünyanın en değerli ülkesinin başkenti; fakat hala suyu olmayan köylerimiz var. 78 tane köyümüz, mahallemiz var. 5 köyümüzün seçimden sonra yolu yapıldı. Burada ayrımcılık yapıldı. Biz ayrımcılık yapmayacağız. Oy versin vermesin, bütün köylerin yollarını havaalanı yolu gibi yapacağız. Seracılığı geliştireceğiz. Ankara kendi kendine yeten bir başkent olacağı gibi kışın ve yazın sebzeler Antalya'dan değil Ankara'dan gelecek. Belediye olarak teşvik edeceğiz, destek vereceğiz. Tarım Bakanlığımızla beraber başkentimizi tarımın başkenti yapacağız" dedi.

"KİMSENİN RIZKIYLA OYNAMAYACAĞIZ"
Büyükşehirde ya da Beypazarı Belediyesi'nde çalışan hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağını belirten Altınok, "Kimsenin rızkıyla uğraşmayacağız. Hiçbir işçimizi işten çıkarmayacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi hiç zam yapmadı. Seçim gelirken de yüzde 70 zam yaptı. Belediyede çalışanlar diyorlar ki 'Biz öyle bir zam almadık'. Göreve gelir gelmez Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerimizin maaşlarına zam yapacağız. İşçilerimiz rahat uyusunlar. Doğalgaz yardımını 500 TL'den bin TL'ye çıkaracağız" açıklamasını yaptı.

ABB çalışanlarına zam müjdesi!ABB çalışanlarına zam müjdesi!
ABB çalışanlarına zam müjdesi!

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