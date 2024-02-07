Son dakika: Beşyol Metrobüs Durağı’nda bitmek bilmeyen çalışma! 45 gün daha kapalı olacak

Üst geçit tamamlandığında Edirne istikameti D-100 Karayolu, yan yol ve metrobüs yolu 450 metre boyunca yaklaşık bir şerit kadar kuzeye ötelenecek ve Metrobüs peron alanı genişletilecek.

Vatandaşlar durağın kapalı olduğu sürede, Sefaköy ve Florya metrobüs istasyonlarını kullanabilecek.

"İNSANLAR MAĞDUR OLACAK DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Gülçin Doğu, "Burada özel bir okulda çalışıyorum. Her sabah bu eziyeti çekiyoruz biz. İster istemez işe geç kaldığım oluyor, köprünün durumundan kaynaklı. Her sabah çok büyük sorun yaşıyoruz. Bu durum 2 aydır bu şekilde neredeyse, bir de şimdi kapatılacağı söyleniyor o zaman durum nasıl olacak hiç bilmiyorum. İnsanlar mağdur olacak diye düşünüyorum. Ben zaten eski köprüyü kullanıyorum. Yenileme sürecinde eski köprüyü kullanamadığımda benim yürüme mesafem de uzayacaktır yani sıkıntı olacaktır " dedi.

"45 GÜN UZUN BİR SÜRE"

Tuğrul Gebeş ise, "Ordu'dan geldim. Burada diş teknisyeni olarak çalışıyorum. Metrobüsleri sürekli olarak kullanıyorum. Ben de şu an burayı yürüme yolu olarak kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yenileme çalışmalarının hızla tamamlanmasını istediğini kaydeden Aykut Taşova, "Sürekli olarak metrobüsü kullanıyorum. Biz de şu an ne yapacağız. Sefaköy'ü kullanacağız artık. Oradan binip gideceğiz. 10 dakikalık bir yürüme mesafesi var. Yapacak bir şey yok yürüyeceğiz mecbur. 45 gün uzun bir süre o yüzden belediyemizin hızlı bir şekilde süreci tamamlamasını temenni ediyorum. Bu yenileme sürecinde ben de alternatif olarak İETT ve toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Bunları kullanmak 30-40 dakika daha uzun sürecek, bir süre böyle devam edeceğiz" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN