SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: CHP'li Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş partiden istifa etti

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP'de gerek aday belirlemede gerekse yönetimde krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Malatya'nın Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Veli Ağbaba'nın kararı ile adayların belirlendiğine isyan ederek CHP'den istifa etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 12:20 Güncelleme 07 Şubat 2024, 12:20
Son dakika: CHP’li Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş partiden istifa etti

Yeniden aday gösterilmeyen Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, partisinin ilçe binası önünde yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini söyledi.

Burada toplanan partililere seslenen Kızıldaş, "Arguvan ve Arguvan halkının siyasi tercihlerini yönlendirmek, Veli Ağbaba'nın haddi değildir, olamaz da. Arguvanlı Veli Ağbaba, Arguvan'ın kaderini belirleyemez. Arguvanlı buna asla izin vermez. Uzun yıllar hizmet etmekten gurur duyduğum partim CHP'den istifa ediyorum. Arguvan'a karşı güvenimi bir kez daha tazeleyeceğimi ve 31 Mart'ta kazanacağımıza olan inancımı vurguluyorum" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okuyacak! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Takvim, fondaş Birgün’ün PKK dosyasını açtı! Kandil’e ’abone’ oldular... Elebaşlarına ’komutan’ güzellemesi çektiler | BİK resmi ilan kaynağını kesecek mi?
Başkan Erdoğan MİT kumpasını nasıl bozdu? 7 Şubat MİT kumpasının üzerinden 12 yıl geçti!
CHP’de kaos bitmiyor | Parti içinde kan gövdeyi götürüyor! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel çekişmesi sürüyor
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı! Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu
Son dakika: Terör örgütü DHKP-C’den Çağlayan Adliyesi’ne saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 25 adrese operasyon 40 gözaltı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın dönüş saati belli oldu! SpaceX duyurdu
DOSYA HABER | Takvim.com.tr tek tek deşifre etti! İşte terör örgütü DHKP-C güzellemesi yapan isimler...
Emekliye 15 bin TL | En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Ödeme nasıl artırılacak?
’Bay Kemal’ci isim patlattı! CHP’de anket oyunu mu? Ekrem İmamoğu, Lütfü Savaş, Necati Özkan ve Mehmet Ali Çalışkan...
Artvin’de şiddetli yağışlar! Dağda çığ düştü şehir merkezini sel vurdu... Yol açmaya giden ekipten acı haber
Bir yapay zeka skandalı! ChatGPT Türklere küfür edip ırkçılık mı yaptı? TAKVİM bizzat sordu verdiği yanıt daha trajik: Etkisi olabilir...
Aslan’dan 10 numara transfer! Galatasaray’dan beklenmedik hamle
Ek zam farkı ödemelerinde sıra Bağ-Kur’luda | Kim ne kadar alacak? Ek zamlı aylıklar nereden görülebilecek? Kalem kalem hesapladık
SON DAKİKA