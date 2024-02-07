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Son dakika: Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Deprem bölgesinden elimizi çekmeyeceğiz" diyen Başkan Erdoğan, "Birileri gibi deprem üzerinden şov peşinde değiliz. Hiçbir ayrım yapmadan bölgeyi ayağa kaldırıyoruz. Oy vermediler diye depremzedelere hakaret edenleri mahşeri vicdana havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 16:12 Güncelleme 07 Şubat 2024, 17:01
Son dakika: Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde deprem bölgesini yeniden ziyaret ederek depremzedelerimizle dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Bu vesileyle inşası tamamlanan afet konutlarının kura çekimini yapıyoruz, hak sahipliği kesinleşmiş vatandaşlarımıza evlerini teslim ediyoruz. İlk olarak cumartesi günü Hatay'daydık. Hatay'da hem 550 ve 200 yatak kapasiteli iki önemli sağlık tesisini hizmete açtık hem de 7 bin 725 deprem konutunun kura törenini gerçekleştirdik. Pazar günü Gaziantep'in misafiriydik. Antep'te de toplam 1875 yatak kapasitesiyle bölgenin en büyük sağlık tesisi olan Gaziantep şehir Hastanemizin resmi açılışını yaptık. Ardından toplam 10 bin 698 afet konutumuzun kura törenini icra ettik. Yine aynı gün Şahinbey Belediyemizin Şahinbey Millet Camii'nin de açılışını yaptık. Miraç gecesinde oradan naklen yayın yapıldı. Muhteşem bir eser Şahinbey Belediyemiz meydana getirdi. Gerçekten belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Böyle muazzam bir eseri kısa zamanda Şahinbey'e kazandırmış olması bizim iftihar meselemiz.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dün biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinin senei devriyesiydi. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen bu büyük afetin birinci yıl dönümünde Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Kahramanmaraş'taydık. Kahramanmaraş'ta da hem depremzede kardeşlerimizle kucaklaştık, dertleştik, hasbihal ettik hem de yapımı tamamlanan 9 bin 289 konutun kurasını çekerek hak sahiplerine teslim ettik.

Bugün Şanlıurfalı kardeşlerimizle kura sevincini yaşıyoruz. İnşallah yarın Adıyaman'da olacağız. Ne yaparsak yapalım gözlerimizi deprem bölgesinden bir an olsun ayırmıyoruz. Bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili hemen her Kabine toplantımızla bakanlarımızdan düzenli bilgiler alıyoruz. Bakanlarımıza gerekli talimatları vererek şehirlerimizin yeniden inşa ve ihya çalışmalarının sorunsuz bir şekilde yürütülmesini temin ediyoruz. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız felaket gerçekten çok büyük olsa da şimdiye kadar süreci alnımızın akıyla bugünlere getirmeyi başardık. Zaman zaman ortaya çıkan sorunlar kaşsında gereken tedbirleri alıyor, kördüğüm haline gelmeden sıkıntıların çözülmesini sağlıyoruz.

1314 AFET KONUTUMUZUN KURASINI ÇEKİYORUZ
Devlet millet el ele vermek suretiyle 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliği ile geliyoruz. Bugünkü kura ve anahtar teslim törenimiz, devletimizin depremin yol açtığı yaraları sarma iradesinin en somut tezahürüdür. Bugünkü törenimizle Şanlıurfa'da 1208'i il ve ilçe merkezlerinde, 106'sı kırsalda olmak üzere toplam 1314 afet konutumuzun kurasını çekiyoruz. Deprem konutlarının hak sahibi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor. İnşallah bunları da mümkün olan en kısa sürede tamamlayıp hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Şanlıurfa'yla birlikte deprem bölgesi vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz.

Yaklaşık 22 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıldır sizlerin huzurundayız. Bugüne kadar depremden sel felaketine, yangınlardan su baskınlarına, terör eylemlerinden sokak olaylarına, salgından bölgesel çatışmalara kadar çok farklı sınamalarla karşılaştık. Tüm bu imtihanları, 85 milyon tam bir dayanışma içinde hareket ederek vermeyi başardık. Bir başka ülkenin veya milletin başına gelse o ülkeyi yerle yeksan edecek nice hadise, nice kriz Allah'a hamdolsun bizi yolumuzdan döndüremedi. Elbette bedel ödedik, yaralar aldık, sarsıldık ama ne kadar büyük olursa olsun hiçbir badirenin hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmedik. Ekonomide, sağlıkta, demokraside, terörle mücadelede tarihi nitelikte adımlar atarken vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz sözleri de tek tek hayata geçirmeye gayret ettik. Özellikle afet yönetimi ve yaralarının sarılmasında ülkemizi çok farklı bir seviyeye taşıdık. Şehirlerin altyapı ve üstyapı eksikliklerinin giderilmesinden kentsel dönüşüm projeleriyle sağlıksız yapıların dönüştürülmesine pek çok adım attık. TOKİ vasıtasıyla vatandaşlarımızı güvenli konutlara kavuştururken yatay mimari örneklerinin yaygınlaştırılmasına dikkat ettik.

Milletçe yüreğimizin yandığı tüm bu afetlerde birileri sadece şov peşinde, sadece siyasi istismar peşinde koşarken, biz bir an önce dertlere derman olabilmek için gecemizi gündüzümüze kattık.

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