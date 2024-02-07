Son dakika: Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum: CHP’li İBB yönetimi 5 yıldır İstanbul’da çözümsüzlük siyaseti uyguluyor

Kendisinin şahsen önem verdiği 3 nokta daha olduğunu dile getiren Kurum, "İşçi ile belediye yönetimi arasındaki anlaşmazlıkları; buradan ilan ediyorum; işçi ve emekçi kardeşlerimize daima onların yanında olarak, pozitif ayrımcılık yaparak birlikte çözeceğiz. Yine İstanbul'daki tüm sektörlerde çalışan işçi kardeşlerimize yönelik, sendikalarımızın düzenlediği özel eğitim programlarına da maddi ve manevi açıdan tüm desteği İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sendikaların, sadece çalışanların hakkı için mücadele etmediklerini kaydeden Kurum, bunun yanında belediyelerin politika oluşturma süreçlerinde de pozitif anlamda katkı sağladıklarını bildirdi.

Murat Kurum, "Yani iyi bir belediye-sendika ilişkisi demek çalışan memnuniyetinin artması demek, iş kalitesinin artması demek. İstanbullulara giden hizmetin hızının, kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin olumlu yönde etkilenmesi demektir ve sonunda başarı demektir, İstanbulluların mutluluğu demektir. Bunun için de büyükşehir belediyesinin ve sendikalarımızın gücünü yeniden sarsılmaz şekilde bir araya getireceğiz. Hülasa tek yürek, tek yumruk olacağız ve İstanbul'un gücüne güç katacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP'Lİ YÖNETİM VE TEMSİL ETTİĞİ ZİHNİYET ÇÖZÜMSÜZLÜK SİYASETİNİ 5 YIL BOYUNCA BU ŞEHİRDE HAKİM KILMIŞ"

İstanbul'un ekonomik potansiyelini hayata geçirememesinin önündeki en büyük iki engelin kayıp 5 yılda dönüşümün durması ve trafik çilesi olduğuna işaret eden Kurum, her gün trafikte kaybedilen saatlerin tüm işletmelere, işçilere, emekçilere ve esnafa geri döndürülemeyen bedeller ödettiğini söyledi.