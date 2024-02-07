İstanbul Başakşehir Kayaşehir’de 2.450 sosyal konut tamamlandı | Hak sahipleri sevinçlerini böyle paylaştı: Hayallerimizin ötesinde

MERKEZİ KONUMDA Evleri teslim edilen hak sahipleri duygularını "Evi teslim aldık. İçerisinde gerçekten yüksek kaliteli malzemeler kullanılmış. Tasarım ve mimari açıdan renk uyumları yakalanmış. Aynı şekilde binanın dış görselleri çok harika gözüküyor. Millet Bahçesine ve şehir hastanesine çok yakın bir konumda. TOKİ projeyi çok güzel bir konumda yapmış. Çok ferah bir ortam var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." diyerek anlattı.





Ayın 16'sında evine taşındığını belirten başka bir hak sahibi ise evinden çok memnunum olduğunu ve her şeyi dört dörtlük yapıldığını söyleyerek, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.



Gayet uygun fiyatlara ev sahibi olduklarını belirten vatandaşlar, 10 sene önce böyle bir evin hayalini kuramadıklarını ama şu an hayallerinin ötesinde bir evde yaşadıklarını da ifade ettiler.