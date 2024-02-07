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İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de 2.450 sosyal konut tamamlandı | Hak sahipleri sevinçlerini böyle paylaştı: Hayallerimizin ötesinde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de 4 etap halinde inşa edilen 2.450 sosyal konut tamamlandı. Konutlar 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Vatandaşlar yıllardır hayalini kurdukları evleri gayet uygun fiyatlara aldıklarını belirterek, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 11:15 Güncelleme 07 Şubat 2024, 11:48
İstanbul Başakşehir Kayaşehir’de 2.450 sosyal konut tamamlandı | Hak sahipleri sevinçlerini böyle paylaştı: Hayallerimizin ötesinde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de 4 etap halinde inşa edilen 2 bin 450 sosyal konut tamamlandı.

İstanbul'da evleri teslim edilen hak sahipleri sevinçlerini böyle paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir'de 4 etap hâlinde inşa edilen sosyal konutlar.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir'de 4 etap hâlinde inşa edilen sosyal konutlar.



Konutlar 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediliyor.



Kayaşehir konutları, millet bahçesinin ve şehir hastanesinin yanı başında, 4 etap halinde yatay ve özgün mimariyle, sosyal donatıları, yeşil alanları, çocuk oyun alanları, kapalı otoparkları ile birlikte inşa edildi.

MERKEZİ KONUMDA

Evleri teslim edilen hak sahipleri duygularını "Evi teslim aldık. İçerisinde gerçekten yüksek kaliteli malzemeler kullanılmış. Tasarım ve mimari açıdan renk uyumları yakalanmış. Aynı şekilde binanın dış görselleri çok harika gözüküyor. Millet Bahçesine ve şehir hastanesine çok yakın bir konumda. TOKİ projeyi çok güzel bir konumda yapmış. Çok ferah bir ortam var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." diyerek anlattı.



Projeye 2019 yılında başvurduğunu söyleyen başka bir hak sahibi ise "Çok şükür mutlu olduk. Ortam güzel, çevre güzel" dedi.

"HAYALLERİMİZİN ÖTESİNDE"



Ayın 16'sında evine taşındığını belirten başka bir hak sahibi ise evinden çok memnunum olduğunu ve her şeyi dört dörtlük yapıldığını söyleyerek, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Gayet uygun fiyatlara ev sahibi olduklarını belirten vatandaşlar, 10 sene önce böyle bir evin hayalini kuramadıklarını ama şu an hayallerinin ötesinde bir evde yaşadıklarını da ifade ettiler.

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