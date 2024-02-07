Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK’ya darbe! Saldırı hazırlığında teröristler etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriliyor.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 4 TERÖRİST VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MEHMETÇİĞİN NEFESİ ENSELERİNDE

Bakanlık Mehmetçiğin nefesininin teröristlerin ensesinde! olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."