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Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK'ya darbe! Saldırı hazırlığında teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 11:17 Güncelleme 07 Şubat 2024, 11:17
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK’ya darbe! Saldırı hazırlığında teröristler etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriliyor.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 4 TERÖRİST VURULDU
Milli Savunma Bakanlığı saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MEHMETÇİĞİN NEFESİ ENSELERİNDE
Bakanlık Mehmetçiğin nefesininin teröristlerin ensesinde! olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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