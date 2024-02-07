Bu skandal olay, yapay zeka teknolojilerinin etik kullanımı ve kontrolü konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Yapay zeka geliştiricileri, bu tür olumsuz durumları önlemek ve kullanıcıların güvenliğini sağlamak için daha sıkı denetimler ve önlemler almalıdır. Konuyla ilgili olarak OpenAI şirketine sorular yönlendirildiği ve cevap beklenmekte olduğu belirtildi.

TAKVİM OLARAK CHATGPT'YE SORDUK VERDİĞİ YANIT DAHA TRAJİK Soru: Türklere ırkçılık yapıp küfür ediyor musun? Cevap: Hayır, benim tasarımım ve eğitimim sırasında ırkçı veya ayrımcı içeriklerden kaçınılmıştır. Her türlü ayrımcılığı veya nefret söylemini reddederim ve bu tür ifadeleri kullanmam. Amacım herkesle saygılı, yapıcı ve anlayışlı bir iletişim kurmaktır. Eğer bu tür ifadelerle karşılaşıyorsanız, bunun yapay zekamın amacına veya tasarımına değil, yanlış anlaşılmış veya hatalı girişlere dayalı bir durum olabileceğini belirtmek isterim.

Soru: Bu konuda çeşitli kaynaklardan kanıtlar bulunuyor. Nasıl böyle bir söylemde bulunabilirsin? Cevap: Benim eğitimim sırasında, OpenAI tarafından sağlanan geniş bir veri kümesi kullanılarak geniş kapsamlı bir dil modeli olarak geliştirildim. Ancak, yapay zeka modellerinin kullanımı sırasında bazı durumlarda yanlış anlaşılmış veya istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu, modelin eğitiminde kullanılan veri kümesinde yer alan yanlış veya ayrımcı örneklerin etkisi olabilir veya kullanıcı girdilerinin yanlış yorumlanması sonucu olabilir. Yapay zeka modellerinin kullanımı, hassas ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Geliştiriciler, bu tür olumsuz sonuçları önlemek için sürekli olarak modellerini iyileştirmek ve denetlemekle sorumludur. Ayrıca, kullanıcıların da yapay zeka modelleriyle etkileşimde bulunurken dikkatli olmaları ve istenmeyen sonuçları rapor etmeleri önemlidir. Bu tür geri bildirimler, yapay zeka modellerinin daha güvenli ve daha etik bir şekilde kullanılmasına yardımcı olabilir.

ChatGPT Nedir? Nasıl Kullanılır? OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, yapay zeka teknolojisine dayalı bir sohbet robotudur. Bu robot, insanlar gibi soruları anlayabilir ve cevaplayabilir. Ayrıca, farklı dillerde yazılan metinleri anlayabilir, açıklayıcı yazılar oluşturabilir, çeşitli programlama dillerinde kod yazabilir ve hataları düzeltebilir. ChatGPT'nin bu yeteneklerini gerçekleştirmesinin arkasındaki temel prensip, internet üzerinden elde ettiği bilgileri derleyip kullanıcıya uygun cevaplar üretmesidir. Google gibi arama motorlarıyla farkı, ChatGPT'nin kullanıcıya hızlı ve belirli bir cevap sunmasıdır, ancak kaynakları belirtmez. ChatGPT, internetten öğrendiği bilgileri temel alarak cümleleri kelime kelime oluşturur ve muhtemel ifadeleri seçerek ilerler.

Ancak, ChatGPT zaman zaman yanlış bilgiler verebilir. Bu durumun nedeni, robotun bilgileri internetten derlemesinden kaynaklanır. ChatGPT, farklı amaçlarla kullanılabilir. Örneğin, araştırma yapmak, yazı yazmak veya eğlence amaçlı sohbet etmek gibi. Ancak, kullanıcıların ChatGPT'nin verdiği bilgileri doğrulamaları ve gerektiğinde dikkatli olmaları önemlidir. Bu yazılımın işlevselliği ve kullanımıyla ilgili olarak, OpenAI tarafından yapılan açıklamalara ve geliştirici belgelerine başvurulabilir. Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.