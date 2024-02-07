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İstanbul Adliyesi'nde silahlı saldırı! DEM Parti ve CHP tarafından savunulan 2 teröristin DHKP-C'li olduğu ortaya çıktı

İstanbul Adliyesi'ne saldıran 2 teröristin DHKP-C'li olduğu anlaşıldı. İkisinin de daha önce DEM Parti ve CHP tarafından savunulduğu ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Şubat 2024 Güncelleme 07 Şubat 2024, 07:01
İstanbul Adliyesi’nde silahlı saldırı! DEM Parti ve CHP tarafından savunulan 2 teröristin DHKP-C’li olduğu ortaya çıktı

Sabah 11.49 sıralarıydı. DHKPC'li Emrah Yayla ile Pınar Birkoç, polise ateş açtı. Çatışma çıktı. İki saldırgan öldürüldü, 3'ü polis 7 kişi yaralandı. Dilfıraz Karataş, kurtarılamadı.

Hainlerin arkasından ise DEM ve CHP çıktı. DEM'li Gergerlioğlu'nun, Birkoç'un serbest bırakılması için basın toplantısı yaptığı anlaşıldı. CHP'li Tanrıkulu da Yayla için TBMM'ye mektup yazdı: İşkence var.

AYM DE SAHİP ÇIKMIŞ
Emrah Yayla için Anayasa Mahkemesi'nin de "Hak ihlali" kararı verdiği ortaya çıktı.

SALDIRDILAR ÖLDÜLER
Çağlayan Adliyesi C kapısı önünde saldırı girişiminde bulunan 2 terörist ölü ele geçirildi. Yaralanan 3'ü polis 7 kişiden Dilfiraz Karataş hayatını kaybetti.


İstanbul Adalet Sarayı, güne çatışma ile başladı... Adliyenin C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. DHKP/C'li terörist Emrah Yayla ile Pınar Birkoç, polis noktasını hedef aldı. Silah seslerini duyanlar panikle yere yatarken güvenlik ekipleri ise harekete geçti. 2 terörist ölü ele geçirildi, kaçan gözcü pozisyonundaki terörist ise yaralı olarak yakalandı. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ayrıca, polis helikopteri de önlemlere havadan destek veriyor. Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Dilfıraz Karataş kurtarılamadı. Polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kahraman polisimizin özellikle kararlılığı ile hain terör saldırısı önlenmiş oldu" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 25 adrese operasyon yapıldığını, 40 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

DHKP/C'NİN TERÖRİSTLERİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaydan sonra saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı: Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.

YİNE TANRIKULU ÇIKTI
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun DHKP/C'li terörist Emrah Yayla'nın hapisten çıkartılması için mektup yazdığı ortaya çıktı. DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da Çağlayan Adliyesi'ne saldıran Pınar Birkoç'la ilgili Adalet Bakanlığı'na defalarca yazı yazdığı belirtildi.

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