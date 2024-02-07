İstanbul Adliyesi’nde silahlı saldırı! DEM Parti ve CHP tarafından savunulan 2 teröristin DHKP-C’li olduğu ortaya çıktı

Hainlerin arkasından ise DEM ve CHP çıktı. DEM'li Gergerlioğlu'nun, Birkoç'un serbest bırakılması için basın toplantısı yaptığı anlaşıldı. CHP'li Tanrıkulu da Yayla için TBMM'ye mektup yazdı: İşkence var.

AYM DE SAHİP ÇIKMIŞ

Emrah Yayla için Anayasa Mahkemesi'nin de "Hak ihlali" kararı verdiği ortaya çıktı.