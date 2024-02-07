Hatay halkından CHP'li Lütfü Savaş'a "yuh", Volkan Demirel'e " “Memleketin gururu" sloganı!

"Delikanlı Lütfü Savaş istifa et" sloganları atıldı. CHP Milletvekili Veli Ağbaba, bu protestoların ardından "Parti mutlaka bir karar verecektir" açıklaması yaptı. Aynı yürüyüşe katılan Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel'i ise alkışlarla karşılayanlar "Memleketin gururu Volkan Demirel" sloganları attı.

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