Hatay halkından CHP'li Lütfü Savaş'a "yuh", Volkan Demirel'e " “Memleketin gururu" sloganı!

K.Maraş merkezli çifte depremin yıldönümünde, hayatını kaybeden 53 bin kişi 11 ilde düzenlenen törenlerle anıldı.
K.Maraş merkezli çifte depremin yıldönümünde, hayatını kaybeden 53 bin kişi 11 ilde düzenlenen törenlerle anıldı.
Hatay'daki "Sessiz yürüyüş"e Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sırasında CHP'den tekrar aday gösterilen Lütfü Savaş'ı yuhalayan vatandaşlar isyan bayrağı açtı.
"Delikanlı Lütfü Savaş istifa et" sloganları atıldı. CHP Milletvekili Veli Ağbaba, bu protestoların ardından "Parti mutlaka bir karar verecektir" açıklaması yaptı. Aynı yürüyüşe katılan Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel'i ise alkışlarla karşılayanlar "Memleketin gururu Volkan Demirel" sloganları attı.