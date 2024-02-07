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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli! Aileler ve öğrencilerle önce sohbet etti ardından fotoğraf çektirdi

Şanlıurfa'da deprem konutlarının kura çekim törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aracıyla ilerlediği sırada yolunu kesip fotoğraf çektirmek isteyen öğrenci ve aileleri kırmadı. Makam aracını durduran Başkan Erdoğan, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra birlikte fotoğraf çektirdi. O renkli anlar kameralara işte böyle yansıdı...

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 18:35 Güncelleme 07 Şubat 2024, 18:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Şanlıurfa’da sevgi seli! Aileler ve öğrencilerle önce sohbet etti ardından fotoğraf çektirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan'ın bugünkü adresi Şanlıurfa oldu.

▶️ Başkan Erdoğan öğrencilerin isteğini kırmayıp fotoğraf çektirdi!

BİR GRUP ÖĞRENCİ VE AİLE BAŞKAN ERDOĞAN'IN YOLUNU KESTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bin 314 deprem konutunun kura çekimi için Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsüne gitti.

Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da sevgi seli ile karşılandı. Konferans salonundaki törene katılan Erdoğan, makam aracıyla bölgeden ayrılırken bir grup öğrenci ve aile yolunu kesti.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖĞRENCİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Makam aracını durduran Başkan Erdoğan, bir süre sohbet ettikten sonra birlikte fotoğraf çektirdi.

Çocuklara da oyuncak hediye eden Başkan Erdoğan, daha sonra üniversiteden ayrıldı.

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