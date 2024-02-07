Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Şanlıurfa’da sevgi seli! Aileler ve öğrencilerle önce sohbet etti ardından fotoğraf çektirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan'ın bugünkü adresi Şanlıurfa oldu.

BİR GRUP ÖĞRENCİ VE AİLE BAŞKAN ERDOĞAN'IN YOLUNU KESTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bin 314 deprem konutunun kura çekimi için Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsüne gitti.