SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Libya ziyaretine ilişkin açıklama: Libya'nın bütünlüğüne, istikrarına, refahına tam destek

Bakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile Trablus'taki görüşmesine ve buradaki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, "Türkiye'nin Libya'nın bütünlüğüne, istikrarına, refahına olan desteğini yineledim" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 19:19 Güncelleme 07 Şubat 2024, 19:23
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Libya ziyaretine ilişkin açıklama: Libya’nın bütünlüğüne, istikrarına, refahına tam destek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile birçok konuyu ele aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin Libya'nın bütünlüğüne, istikrarına, refahına olan desteğini yineledim." dedi.

▶️ Bakan Fidan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü!

Bakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile Trablus'taki görüşmesine ve buradaki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Libya'yı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Fidan, Türkiye-Libya ilişkilerinin "çok derin tarihi kökleri olan bir kardeşlik ilişkisi" olduğunu vurguladı.



Fidan, ziyaretinde Dibeybe ile çok geniş yelpazedeki konuları ele alma imkanı bulduklarını belirterek, "Türkiye'nin Libya'nın bütünlüğüne, istikrarına, refahına olan desteğini yineledim. Özellikle iki ülke arasında yapılmakta olan ve yapılması mümkün olan konuları ele aldık." ifadesini kullandı.



Başbakan Dibeybe ile bölgesel güvenlik ve istikrar konularını da ele aldıklarını kaydeden Fidan, "Özellikle Afrika'da güneyde olan birtakım çatışmalar, sıkıntılar, iç savaşlar konusunda Türkiye-Libya olarak beraber neler yapabiliriz onu da gözden geçirme imkanımız oldu. Terörle mücadele, özellikle göçle mücadele, kaçakçılık konularında işbirliğimizi gözden geçirme imkanımız oldu." diye konuştu.

Bakan Fidan, öte yandan Türk Hava Yolları'nın (THY) tekrar seferlerine başlaması konusundaki görüşlerini karşılıklı teyit ettiklerini dile getirdi.



Fidan, güvenlikten ekonomiye eğitimden vize konularına kadar görüşmelerinin çok geniş yelpazede verimli şekilde tamamlandığını belirterek, gün içinde de başta devlet başkanı olmak üzere diğer yetkililer de görüşmelerinin olacağını aktardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
CHP Kandil’e ne taviz verdi? Başak Demirtaş ’piyon’ oldu Selahattin Demirtaş’tan iyi kopardık itirafı geldi... Ne yaptığımızı biliyoruz
Son dakika: Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okudu! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
DHKP-C’den Çağlayan Adliyesi’ne kalleş saldırı! Operasyonlarda 90 gözaltı | Teröristlerin asıl hedefi neydi? Çarpıcı detaylar
Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da CHP’ye sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e Buradayım mesajı: Siyaseti bırakmadım
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Takvim, fondaş Birgün’ün PKK dosyasını açtı! Kandil’e ’abone’ oldular... Elebaşlarına ’komutan’ güzellemesi çektiler | BİK resmi ilan kaynağını kesecek mi?
Son dakika: CHP usulü demokratik seçim! CHP’li Mansur Yavaş’tan Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok’un afişlerine engelleme
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Soykırımcı savaş kabinesinde Netanyahu şoku: Bize haber vermedi
Son dakika: Beşyol Metrobüs Durağı’nda bitmek bilmeyen çalışma! 45 gün daha kapalı olacak
DOSYA HABER | Takvim.com.tr tek tek deşifre etti! İşte terör örgütü DHKP-C güzellemesi yapan isimler...
Başkan Erdoğan MİT kumpasını nasıl bozdu? 7 Şubat MİT kumpasının üzerinden 12 yıl geçti!
Emekliye 15 bin TL | En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Ödeme nasıl artırılacak?
SON DAKİKA