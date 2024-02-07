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Asrın felaketinden hikayeler! 6 Şubat'ta hayatını kaybeden muhabir İzzet Nazlı'nın acılı annesi mezara koştu, Mesut Hançer, ölen kızının elini tutan fotoğrafıyla hafızalara kazınd

Muhabir İzzet Nazlı’nın annesi Fatma Nazlı, dün oğlunun mezarına koştu. “Yaşarken de öldükten sonra bizi gururlandırdı” diye konuştu. İşte asrın felaketinden hikayeler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Şubat 2024 Güncelleme 07 Şubat 2024, 07:01
Asrın felaketinden hikayeler! 6 Şubat’ta hayatını kaybeden muhabir İzzet Nazlı’nın acılı annesi mezara koştu, Mesut Hançer, ölen kızının elini tutan fotoğrafıyla hafızalara kazınd

Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay Antakya'da 5 katlı Genç Apartmanı'nın 2. katındaki dairede oturan muhabir İzzet Nazlı ile ailesi de binanın yıkılması ile enkaz altında kaldı.

Depremden 35 saat sonra İzzet Nazlı, eşi Seda ve çocukları Ahmet Eren ile Esila'nın cenazelerine ulaşıldı. Nazlı ailesi, Antakya'da toprağa verildi. Depremin 1. yıl dönümünde annesi Fatma, babası Fecir ve kardeşi Yusuf Nazlı, İzzet'i ve ailesini mezarı başında ziyaret edip, gözyaşları akıttı. Fatma Nazlı, "Arkadaşları bizi hiç bırakmadı. Mesleğine aşık biriydi. Dürüsttü, çekirdekten yetişti. Sabah gazete dağıtarak bu işe başladı. Her şey, buraya kadarmış" dedi.



PAYLA'ŞİLAN' KAHRAMAN
"Şila", sahibi Murat Kara'yı havlayarak kurtardı. Şimdi de çadır kentin neşesi olmayı başardı.



YENİDEN DOĞUŞ
Mustafa Avcı, kızı Almila'nın doğduğu gün enkazda kaldı. 11 gün sonra kurtarıldı. Hayata yeniden başladı.



'EL'DE VAR HÜZÜN
Mesut Hançer, ölen kızı Leyla'nın elini tutan fotosuyla hafızalara kazındı. "Yavrumun elini defalarca öptüm" diye ağladı.



BENİM ADIM UMUT...
Fatma Demir, depremde iki kızını ve iki bacağını kaybetti. Acının yıldönümünde protezle yeniden adım atabildi.

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