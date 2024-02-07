Asrın felaketinden hikayeler! 6 Şubat’ta hayatını kaybeden muhabir İzzet Nazlı’nın acılı annesi mezara koştu, Mesut Hançer, ölen kızının elini tutan fotoğrafıyla hafızalara kazınd

Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay Antakya'da 5 katlı Genç Apartmanı'nın 2. katındaki dairede oturan muhabir İzzet Nazlı ile ailesi de binanın yıkılması ile enkaz altında kaldı.

Depremden 35 saat sonra İzzet Nazlı, eşi Seda ve çocukları Ahmet Eren ile Esila'nın cenazelerine ulaşıldı. Nazlı ailesi, Antakya'da toprağa verildi. Depremin 1. yıl dönümünde annesi Fatma, babası Fecir ve kardeşi Yusuf Nazlı, İzzet'i ve ailesini mezarı başında ziyaret edip, gözyaşları akıttı. Fatma Nazlı, "Arkadaşları bizi hiç bırakmadı. Mesleğine aşık biriydi. Dürüsttü, çekirdekten yetişti. Sabah gazete dağıtarak bu işe başladı. Her şey, buraya kadarmış" dedi.