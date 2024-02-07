Asrın felaketinde asrın dayanışması | Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay’daki sözlerine ilişkin net cevaplar verdi: Ayrımcılık yapmadık yapmayız!

Bu elim tarihi afet ve milli dayanışma günü haline getirerek geleceğimizi daha güçlü, güvenli bir şekilde inşa etmenin yollarını arayacağız.

Maraş'ta 9 bin 882 konutumuzun anahtarlarını teslim ediyoruz. Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuz hak sahiplerine teslim etmektir. Bu sayıyı 390 bine tamamlayacağız. Hiç bir belediyeye ayrımcılık yapmıyoruz.

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