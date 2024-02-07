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Asrın felaketinde asrın dayanışması | Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay'daki sözlerine ilişkin net cevaplar verdi: Ayrımcılık yapmadık yapmayız!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 'Deprem Konutları'nı teslim etti. Hatay'daki sözlerine ilişkin net cevaplar verdi: Hayatımızın hiçbir döneminde ayrımcılık yapmadık, yapmayız.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Şubat 2024 Güncelleme 07 Şubat 2024, 07:01
Asrın felaketinde asrın dayanışması | Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay’daki sözlerine ilişkin net cevaplar verdi: Ayrımcılık yapmadık yapmayız!

Yıllardır söylüyoruz. Biz, tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik. Muhalefetin elindeki şehirlerde belediyelerin yapması gereken yatırımları, vatandaş mağdur olmasın diye yine biz yaptık. '

Bunların şehirlere hizmet edememesinin tek sebebi beceriksizlik ve başka hesaplar peşinde koşmalarıdır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirdikten sonra emaneti huzurla yeni nesillere aktaracağız.

KAHRAMAN POLİSLERİMİZİN ALINLARINDAN ÖPÜYORUM
Erdoğan, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde teröristlerle kahramanca çatışan polisleri de tebrik etti.

ASRIN FELAKETİNDE ASRIN DAYANIŞMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, K.Maraş'ta Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:

Deprem bölgesinde yıkılan binaların 99 öncesi inşaat standartlarında yapılmış olması, felaketin boyutunu daha fazla artırmıştır. 53 bin 537 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Milletimiz 6 Şubat depremlerinde bu imtihanı başarıyla vermiştir. Asrın felaketinin altından asrın dayanışması ile kalkmayı başardık.
Depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, insanları hayata yeniden tutunmuş bir tabloya ulaştık.

Bu elim tarihi afet ve milli dayanışma günü haline getirerek geleceğimizi daha güçlü, güvenli bir şekilde inşa etmenin yollarını arayacağız.
Maraş'ta 9 bin 882 konutumuzun anahtarlarını teslim ediyoruz. Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuz hak sahiplerine teslim etmektir. Bu sayıyı 390 bine tamamlayacağız. Hiç bir belediyeye ayrımcılık yapmıyoruz.

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