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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 6 Şubat paylaşımı

Son dakika haberleri... 6 Şubat 2023 depreminin yıldönümü hakkında paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Asrın Felaketi, 6 Şubat Depremlerinin yıldönümünde yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Kaybettiğimiz canlarımızı asla unutmayacağız" dedi.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 11:28 Güncelleme 06 Şubat 2024, 11:28
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten 6 Şubat paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. AK Parti Sözcüsü Çelik, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yitirilen tüm canların acısının yüreklerde hissedildiğini dile getirerek, kaybedilen canların asla unutmayacağını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in paylaşımında şunları söyledi:

"Asrın Felaketi, 6 Şubat Depremlerinin yıldönümünde yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Kaybettiğimiz canlarımızı asla unutmayacağız.

Yaşadığımız o uzun ve karanlık gecede hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Halen tedavi gören yaralılarımıza şifa diliyoruz.

Aynı acının ne ülkemizde ne de dünyanın herhangi bir yerinde bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

O günlerden bugüne milletimiz millet olmanın tüm değerlerini göstererek, birlik ve dayanışma içinde en büyük felaketleri aşma irademizi gösterdi.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millet ve devlet olarak, on bir ilimizde depremin yaralarını sarmak üzere seferberliğimiz devam edecektir. Kaybettiğimiz canların mekanı cennet olsun…"

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