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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kahramanmaraş'ta flaş açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Asrın Felaketi"nin birinci yılında depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta. Bahçeli, 8 bin 122'si il ve ilçe merkezinde, bin 167'si kırsalda olmak üzere toplam 9 bin 289 deprem konutu için yapılan anahtar teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 14:24 Güncelleme 06 Şubat 2024, 15:17
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Kahramanmaraş’ta flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Asrın Felaketi"nin birinci yılında depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta.

Bahçeli, 8 bin 122'si il ve ilçe merkezinde, bin 167'si kırsalda olmak üzere toplam 9 bin 289 deprem konutu için yapılan anahtar teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Türkiye tek nefes tek yürek halinde kenetlenmiştir. 1 yıl içinde felaketin derin izleri hızla silinmekle kalmamış depremzede vatandaşlarımızın acil insani ihtiyaçları gecikmeksizin karşılanmıştır. Deprem bölgesine gönderilen çadır sayısı 1 milyonu bulmuştur. Konteyner sayısı 215 bine ulaşmıştır. Deprem bölgesine 20 milyon koli gıdası dağıtılmıştır.

Bilindiği üzere deprem bölgesinde 650 bin kamu görevlisi görev yapmıştır. 11 bin 500'ü yabancı ülkelerden gelmek üzere 35 bin arama kurtarma personeli çalışmıştır. Ayrıca 142 bin güvenlik görevlimiz, sağlıkçılarımız, madencilerimiz ve gönüllü insanlarımızdan oluşan dev kadro hiç dinlenmeden enkazın karanlığına hayat ışığı tutmuşlardır.

"BAŞARAMAZLAR DİYENLERİN YÜZÜ KIZARDI"

Zor şartları milli beraberlik şuuru ile aştık. Türkiye'nin toprak altında kalmasını dileyenleri hayal kırıklığına uğrattık. Deprem enkazı üzerinden siyasi istismarı kurmaya çalışan zihniyete milletimiz hiç kulak vermedi, ciddiye almadı.

Yapamazlar diyen kim varsa, haniyesine mahcubiyet düştü. Başaramazlar diyen kimler varsa, kızarmayan yüzleriyle deşifre oldular ve mahşeri vicdan tarafından mahkûm edildiler. Türkiye'de pek çok cephede sorunlarla mücadele halindedir. Bu mücadele kesintisiz devam etmektedir.

Depremler Türkiye ekonomine zararı 104 milyar dolar civarındadır. Türkiye ekonomisini karalayanlar en azından ülkemizin karşı karşıya olduğu sosyal ve ekonomik badireleri objektif olarak görmek, cansiperane mücadelenin hakkını teslim etmek zorundadır. Milletimiz fitneleri boşa çıkardı. Kirli odakların heveslerini kursaklarında kaldı. Türk milletiyle iftihar ediyoruz. Türkiye ile sonuna kadar gurur duyuyoruz.

Hiçbir felakete teslim olmayız. Devletimiz çok kısa sürede içerisinde muazzam işler yaptı. Enkaz hemen hemen tamamen kaldırıldı.

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