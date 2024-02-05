Son dakika: 6 Şubat depreminin yıl dönümünde flaş karar! Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya’da eğitime bir gün ara

Konuyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "06 Şubat 2023 tarihinde, ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıldönümü olması sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacak. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul/kurumlarda eğitim ve öğretime 06/02/2024 tarihinde bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin üzerinden 1 yıl geçti. Afetin birinci yıl dönümünde dört ilimizde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

GAZİANTEP'TE EĞİTİME BİR GÜN ARA

Gaziantep Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Kıymetli hemşehrilerimiz, canım öğrencilerim…



Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizdeki tatil kararımızı, sizlerden gelen yoğun talep ve depreme ilişkin anma faaliyetlerini yapabilmeniz için İl geneli olarak güncelledik.



Allah bir daha Ülkemize bu acıyı yaşatmasın…#Gaziantep — Kemal Çeber (@kemalcebervali) February 5, 2024

ADIYAMAN'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Adıyaman Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır."

MALATYA'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada,

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşturabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün ara verilmiştir. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimize kamu hizmetini aksatmayacak şekilde kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak her türlü kolaylık sağlanacaktır."

TÜM OKULLARDA SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşuyla anılacak.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda, tarihin her döneminde şanlı bir duruş sergileyen ve geçmişi gurur abideleriyle dolu olan milletin, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne erişene dek birçok felakete uğradığı hatırlatıldı.

Dünya tarihinde eşine ender rastlanacak zorlukları, milletin tam bir seferberlik ruhuyla, devlet-millet omuz omuza vererek aştığı vurgulanan yazıda, zorlukların kurtuluşun ve dirilişin tek yolunun da birlikten, beraberlikten, kardeşlikten, yekvücut olarak dayanışmanın gücüne sarılmaktan geçtiği bilinerek verilen mücadelelerle aşıldığı ve bu dayanışma ruhunun milletin geleceğe hep güvenle bakmasını sağladığı ifade edildi.