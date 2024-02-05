Son dakika: 6 Şubat depreminin yıl dönümünde flaş karar! Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya’da eğitime bir gün ara

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin üzerinden 1 yıl geçti. Afetin birinci yıl dönümünde dört ilimizde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
HATAY'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA
Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat 2024'te eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA
6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta eğitime bir günlük ara verildi.
Konuyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "06 Şubat 2023 tarihinde, ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıldönümü olması sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacak. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul/kurumlarda eğitim ve öğretime 06/02/2024 tarihinde bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
GAZİANTEP'TE EĞİTİME BİR GÜN ARA
Gaziantep Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
ADIYAMAN'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA
Adıyaman Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İlimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır."
MALATYA'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA
Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada,
"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşturabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün ara verilmiştir. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimize kamu hizmetini aksatmayacak şekilde kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak her türlü kolaylık sağlanacaktır."
TÜM OKULLARDA SAYGI DURUŞU YAPILACAK
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşuyla anılacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda, tarihin her döneminde şanlı bir duruş sergileyen ve geçmişi gurur abideleriyle dolu olan milletin, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne erişene dek birçok felakete uğradığı hatırlatıldı.
Dünya tarihinde eşine ender rastlanacak zorlukları, milletin tam bir seferberlik ruhuyla, devlet-millet omuz omuza vererek aştığı vurgulanan yazıda, zorlukların kurtuluşun ve dirilişin tek yolunun da birlikten, beraberlikten, kardeşlikten, yekvücut olarak dayanışmanın gücüne sarılmaktan geçtiği bilinerek verilen mücadelelerle aşıldığı ve bu dayanışma ruhunun milletin geleceğe hep güvenle bakmasını sağladığı ifade edildi.
Milletin zor günlerde doğal bir refleks olarak gösterdiği tarihi dayanışmanın son örneğinin "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren en güçlü şekilde ortaya çıktığına dikkat çekilen yazıda, şunları kaydedildi:
"Afetten etkilenen vatandaşlarımızın, barınmadan gıda ve giyime kadar tüm ihtiyaçlarının devlet millet olarak 'asrın birlikteliğinin' tezahürüyle bir bütün halinde karşılandığı deprem sonrası günlerde MEB camiası da felaketten etkilenen illerde organize olarak yaraları sarıp kayıpları telafi etmek için afetzedelere yönelik destek çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür.
Gidenleri geri getiremesek de 50 binin üzerinde vatandaşımızı toprağa verdiğimiz asrın felaketinin izlerinin süratle silinmesi için MEB camiasının her ferdi tam bir irade, kararlılık ve zorlukların üstesinden gelme azmiyle çalışmaya devam edecek, gerek depremzede vatandaşlarımızı gerekse deprem şehitlerimizi asla unutmayacaktır. Bu sebeple 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak amacıyla Bakanlığımız bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 6 Şubat 2024'te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır."