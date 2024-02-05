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MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Bölgesi'nde saldırı hazırlığındaki 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 11:07 Güncelleme 05 Şubat 2024, 11:12
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman mehmetçik terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Bölgesi'nde saldırı hazırlığındaki 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik Pençe Kaplan Harekatı'nda (Arşiv)Mehmetçik Pençe Kaplan Harekatı'nda (Arşiv)

"SALDIRI GİRİŞİMLERİNE MİSLİYLE KARŞILIK VERİYORUZ"
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hâle getirdi."

GÖRÜNTÜ PAYLAŞILDI
Bakanlığın resmi hesabından operasyona ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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