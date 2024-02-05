Gaziantep İslahiye’deki Kalyon konteyner kentte kalan depremzedeler: Kalyon Holding hızır gibi yetişti

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem etkilediği illerden biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremin hemen ardından hızlı bir şekilde Kalyon Holding tarafından Kalyon Konteyner kent kurulmuştu.
Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem etkilediği illerden biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremin hemen ardından hızlı bir şekilde Kalyon Holding tarafından Kalyon Konteyner kent kurulmuştu.
Konteyner kentte yaklaşık 3 bin kişilik aileler misafir edilmeye devam ediyor. Oda, tuvalet ve banyosu bulunan konforlu konteynerlerde kalan depremzedeler mutlu olduklarını belirtti. Depremzede vatandaşlar konuştu.
Sabah'ta yer alan habere göre, Kalyon konteyner kentte kalan Çiftçi Mustafa Sönmez ( 52), " Depremde evimiz yıkılmıştı. Eşim ve 3 çocuğumla önce bir süre çadırda sonra da Kalyon konteynerde kalmaya başladık. Eşim ve 3 çocuğum sıcak yuva açan, sokakta bırakmayan Kalyon Holding'e şükranlarımızı sunuyoruz. 11 aydır buradayız .Konteynerde her ihtiyacımız karşılanıyor. Allah devletimizden, milletimizden ve Kalyon Holding'den razı olsun" dedi.
KALYON HOLDİNG HIZIR GİBİ YETİŞTİ, ALLAH RAZI OLSUN
Eşi Nurcan Sönmez ise, "Geçen yıl yaşadığımız o acı dolu depremde evimiz yıkılmıştı. Eşim ve çocuklarımla ne yapacağız diye düşünürken Kalyon Holding hızır gibi depremzedelerin yardımına yetişti .Burada kurdukları Kalyon konteyner kent sıcak yuvamız oldu ,olmaya devam ediyor. Ardından Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi buraya ziyarete geldiğinde konteynerimize uğrayıp bizlerle sohbet etti. Bize bir ihtiyacınız varmı ? diye sordu.
Bende allaha şükür her ihtiyacımız devletimiz ve Kalyon holding tarafından karşılanıyor. Bende kendisine sadece iş istediğimi söyledim. Çünkü çalışıp okuyan çocuklarımın ihtiyaçlarına yardımcı olmak istedim. Sağ olsunlar Milli Eğitim Müdürlüğünde temizlik işçisi olarak işe girdim. Çalışıyor aileme çocuklarıma destek oluyorum. Çocuklarımın okuması için elimden geleni yapacağım. Yakın zaman da da TOKİ tarafından tamamlanan yeni konutlarımız teslim edilecek. Daha ne isteyelim ki. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.
3 çocuğu da ilkokul öğrencisi olan Nurcan Şimşek , "9 aydır burada Kalyon Konteyner kentte eşim ve 3 çocuğumla yaşıyoruz. Depremde evimiz hasar gördü, 3 çocuğum da ilkokulda okuyor. Eşim Lokanta aşçılık işinde çalışıyor. Sağ olsun Devletimiz ve Kalyon holding bize sıcak yuva verdi. Allah razı olsun. Yakında yeni yapılan evlere çıkacağız" şeklinde konuştu.
Necibe Soy (72 ) ise, "Depremde 12 akrabamızı kaybettik. Evlerimiz yıkıldı. 11 aydır burada ki konteyner de oğlum gelinim, kızım ve torunumla kalıyoruz. Yaşadığımız depremden hemen sonra burada Kalyon holding konteyner kent kurdu. Binlerce insanı sokakta bırakmadılar. Eşim emekli. Onun maaşı ve devletimizin desteği ile yaşıyoruz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.