Gaziantep İslahiye’deki Kalyon konteyner kentte kalan depremzedeler: Kalyon Holding hızır gibi yetişti

KALYON HOLDİNG HIZIR GİBİ YETİŞTİ, ALLAH RAZI OLSUN

Eşi Nurcan Sönmez ise, "Geçen yıl yaşadığımız o acı dolu depremde evimiz yıkılmıştı. Eşim ve çocuklarımla ne yapacağız diye düşünürken Kalyon Holding hızır gibi depremzedelerin yardımına yetişti .Burada kurdukları Kalyon konteyner kent sıcak yuvamız oldu ,olmaya devam ediyor. Ardından Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi buraya ziyarete geldiğinde konteynerimize uğrayıp bizlerle sohbet etti. Bize bir ihtiyacınız varmı ? diye sordu.

Bende allaha şükür her ihtiyacımız devletimiz ve Kalyon holding tarafından karşılanıyor. Bende kendisine sadece iş istediğimi söyledim. Çünkü çalışıp okuyan çocuklarımın ihtiyaçlarına yardımcı olmak istedim. Sağ olsunlar Milli Eğitim Müdürlüğünde temizlik işçisi olarak işe girdim. Çalışıyor aileme çocuklarıma destek oluyorum. Çocuklarımın okuması için elimden geleni yapacağım. Yakın zaman da da TOKİ tarafından tamamlanan yeni konutlarımız teslim edilecek. Daha ne isteyelim ki. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

3 çocuğu da ilkokul öğrencisi olan Nurcan Şimşek , "9 aydır burada Kalyon Konteyner kentte eşim ve 3 çocuğumla yaşıyoruz. Depremde evimiz hasar gördü, 3 çocuğum da ilkokulda okuyor. Eşim Lokanta aşçılık işinde çalışıyor. Sağ olsun Devletimiz ve Kalyon holding bize sıcak yuva verdi. Allah razı olsun. Yakında yeni yapılan evlere çıkacağız" şeklinde konuştu.

Necibe Soy (72 ) ise, "Depremde 12 akrabamızı kaybettik. Evlerimiz yıkıldı. 11 aydır burada ki konteyner de oğlum gelinim, kızım ve torunumla kalıyoruz. Yaşadığımız depremden hemen sonra burada Kalyon holding konteyner kent kurdu. Binlerce insanı sokakta bırakmadılar. Eşim emekli. Onun maaşı ve devletimizin desteği ile yaşıyoruz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN