HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yeni hava tahminleri! İstanbul ısınıyor! 10 derece birden artacak | 4 Şubat 2024 hava durumu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in (Mersin dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeydoğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyılarının yağmur iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu,
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Kars dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı