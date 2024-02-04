HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yeni hava tahminleri! İstanbul ısınıyor! 10 derece birden artacak | 4 Şubat 2024 hava durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in (Mersin dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeydoğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyılarının yağmur iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu,