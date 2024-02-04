MOSSAD'ın "araştırma şirketi" yalanına inanmayın! Ajan devşirmek için ilk kullandıkları yöntem ortaya çıktı

MİT ve Emniyet'in yakaladığı 7 MOSSAD ajanının sorgularında şok detaylara ulaşıldı. Şüphelilerin verdikleri ifadeye göre, nasıl ajan devşirdiği de ortaya çıktı.

Buna göre; elaman ile ilk teması araştırma şirketi maskesi ile kurduğu saptandı. MOSSAD'ın, görüştüğü her özel dedektifi ağına katmadığı, iş birliği kurmaya yatkın dedektifleri tercih ettikleri anlaşıldı. Kuracağı ağda yer alacak kişileri belirlemek için önce basit araştırma işleri verdiği saptandı. Devşirdiği ajanlara canlı kurye temin etme, araştırma, keşif ve adres tespit etme, para transferi, darp/ yaralama, hedeflere yönelik soygun gibi eylemleri de yaptırdığı vurgulandı.

MOSSAD, devşirdiği ajanları, "Güvenli ev temini, ihtiyaç halinde kullanmak için ambulans temini, kundaklama eylemleri, sınırlardan kaçak insan ve mal teminine" kadar birçok eylemde kullanıyor.