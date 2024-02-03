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Başkan Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef deprem olayından sonra nerede belediye başkanı yok. İşte şimdi 31 Mart akşamı yeni bir dönemi ben inanıyorum ki Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibiyle ayağa kaldıracaksınız. Hatay uzun bir süredir laf üreten CHP zihniyetinin elinde heder oluyor. Sizlerin de güçlü desteğiyle Hatay'da yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız" dedi. Erdoğan, konuşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın Hatay ilçe belediye başkan adaylarını tek tek açıkladı.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 19:16 Güncelleme 03 Şubat 2024, 20:37
Başkan Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

▶️ Hatay ilçe aday tanıtım toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Konutlarımızın inşaası hızla devam ediyor. Bugün 7 bin 275 tane konutun kura çekimini ve anahtar teslim törenini gerçekleştirdik.

CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ
Ardından da Hatay Eğitim ve Araştırma hastanemiz ile İskenderun Devlet Hastanemizin açılışlarını yaptık. Hastanelerimizin Hataylı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hatay'ımızı ne kısa sürede yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. Bir kez daha Hataylı kardeşlerimize söz veriyoruz hangi sıkıntıları yaşarsak yaşayalım Hatay'ı eskisinden daha görkemli, daha canlı şehir haline getirinceye kadar bize durmak dinlenmek yok.

Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyasıdır. Meclisimizin tarafından kabul edilen ek bütçede 762 milyar liralık kaynak ayırdık. Bu yılın bütçesinde de depremzede illerimizin imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik.



Biz, deprem turistleri gibi bölge illerimizi sadece oy sandığı ufukta belirince hatırlayanlardan değiliz. Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıranlardan değiliz. Biz sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden vicdansızlardan hiç değiliz.

Biz depremzede kardeşlerimizin dertleriyle gerçekten dertlenen, çözülmesi için samimiyetle çaba harcayan bir yönetimiz. Biz hiçbir zaman ayrım yapmadan milletimizin refahı ve geleceği için ter döken bir ittifakız. Bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. İhtiyaç sahiplerinin imdadına koşacağız.

Hatay Büyükşehirde Cumhur İttifakı adayı olarak Mehmet Öntürk kardeşimizi kamuoyumuzla paylaştık.



NEREDE BELEDİYE BAŞKANI?
Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef deprem olayından sonra nerede belediye başkanı yok. İşte şimdi 31 Mart akşamı yeni bir dönemi ben inanıyorum ki Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibiyle ayağa kaldıracaksınız. Hatay uzun bir süredir laf üreten CHP zihniyetinin elinde heder oluyor. Sizlerin de güçlü desteğiyle Hatay'da yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız.

Hatay'ın hizmet ve eser siyaseti hasretini 56 gün sonra bitireceğiz. Belediyecilikte Hatay'ın da her anında hep yanında olacak belediye başkanlarıyla yönetilmesini temin edeceğiz.


AMACIMIZ ŞEHİRLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAMAKTIR
Gerçek belediyecilik anlayışımızın özünde afetlere dayalı sağlam yerleşim yerleri inşa etmek vardır. Çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyeciliği genişletmek vardır. Aile müsessesini korumak vardır. Tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş huzur güvenli kentler kurmak vardır. Kırsaldaki hayat şartlarını yükseltip insanımızın doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik etmek vardır. Amacımız şehirlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Büyükşehir ne kadar önemliyse ilçe belediyeleri o derece kritik öneme sahiptir.

Hatay'da büyükşehir başta olmak üzere mümkün olan en fazla belediyeyi ittifakımıza kazandırmak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. 31 Mart'ta Hatay'ın yeni bir başlangıç yapacağına ben yürekten inanıyorum.

Buradan soruyorum, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirlerimizi gerçek belediyecilikle taçlandırıyor muyuz? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için mutlu geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız?

AK Parti ve Cumhur İttifak olarak Hatay'ı gerçek belediyecilikle yeniden buluşturmak için mücalede edeceğiz. Şehrimizi yerelde de hizmetle, eserle, yatırımla, vizyonla tekrar kucaklaştıracağız. Daha düne kadar allanıp pullanarak millete dayatılan, 'altılı masa' denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor.



ORTAK DEĞERLER ETRAFINDA BİR ARAYA GELDİK
Millete, umut diye pazarlanan nice proje siyasi şahsiyetin zamanla yok olup gittiğini gördük. Bunun en son örneği Cumhur İttifakı'nın karşısına dikilen derme çatma yapıydı. 6'lı masanın yerinde bugün yeller esiyor yeller. Cumhur İttifakı ise tüm çelme takma girişimlerine rağmen hamdolsun yoluna güçlenerek devam ediyor. Biz günlük çıkarlar etrafında değil ortak değerler etrafında bir araya geldik.

▶️ İşte Cumhur İttifakı'nın Hatay İlçeleri Belediye Başkan adayları...

Cumhur İttifakı'nın Hatay adayları belli oldu:

Altınözü Belediye Başkanı Adayı: Rıfat Sarı

Antakya Belediye Başkanı Adayı: İbrahim Naci Yapar

Arsuz Belediye Başkanı Adayı: Değer Tultak

Belen Belediye Başkanı Adayı: İbrahim Gül

Defne Belediye Başkanı Adayı: Gökhan Köse

Dörtyol Belediye Başkan Adayı: Oğuz Uçar

Erzin Belediye Başkan Adayı: Erhan Akı

Hassa Belediye Başkan Adayı: Selahattin Çolak

İskenderun Belediye Başkan Adayı: Mehmet Dönmez

Kırıkhan Belediye Başkan Adayı: Ömer Erdal Çelik

Kumlu Belediye Başkan Adayı: Mehmet Deli

Payas Belediye Başkan Adayı: Bekir Altan

Reyhanlı Belediye Başkan Adayı: Ahmet Salman Yumuşak

Samandağ Belediye Başkan Adayı: Seyit Ali Aslan

Yayladağı Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yalçın

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