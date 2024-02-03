Başkan Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

AMACIMIZ ŞEHİRLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAMAKTIR
Gerçek belediyecilik anlayışımızın özünde afetlere dayalı sağlam yerleşim yerleri inşa etmek vardır. Çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyeciliği genişletmek vardır. Aile müsessesini korumak vardır. Tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş huzur güvenli kentler kurmak vardır. Kırsaldaki hayat şartlarını yükseltip insanımızın doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik etmek vardır. Amacımız şehirlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Büyükşehir ne kadar önemliyse ilçe belediyeleri o derece kritik öneme sahiptir.
Hatay'da büyükşehir başta olmak üzere mümkün olan en fazla belediyeyi ittifakımıza kazandırmak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. 31 Mart'ta Hatay'ın yeni bir başlangıç yapacağına ben yürekten inanıyorum.
Buradan soruyorum, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirlerimizi gerçek belediyecilikle taçlandırıyor muyuz? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için mutlu geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız?
AK Parti ve Cumhur İttifak olarak Hatay'ı gerçek belediyecilikle yeniden buluşturmak için mücalede edeceğiz. Şehrimizi yerelde de hizmetle, eserle, yatırımla, vizyonla tekrar kucaklaştıracağız. Daha düne kadar allanıp pullanarak millete dayatılan, 'altılı masa' denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor.
ORTAK DEĞERLER ETRAFINDA BİR ARAYA GELDİK
Millete, umut diye pazarlanan nice proje siyasi şahsiyetin zamanla yok olup gittiğini gördük. Bunun en son örneği Cumhur İttifakı'nın karşısına dikilen derme çatma yapıydı. 6'lı masanın yerinde bugün yeller esiyor yeller. Cumhur İttifakı ise tüm çelme takma girişimlerine rağmen hamdolsun yoluna güçlenerek devam ediyor. Biz günlük çıkarlar etrafında değil ortak değerler etrafında bir araya geldik.
Cumhur İttifakı'nın Hatay adayları belli oldu:
Altınözü Belediye Başkanı Adayı: Rıfat Sarı
Antakya Belediye Başkanı Adayı: İbrahim Naci Yapar
Arsuz Belediye Başkanı Adayı: Değer Tultak
Belen Belediye Başkanı Adayı: İbrahim Gül
Defne Belediye Başkanı Adayı: Gökhan Köse
Dörtyol Belediye Başkan Adayı: Oğuz Uçar
Erzin Belediye Başkan Adayı: Erhan Akı
Hassa Belediye Başkan Adayı: Selahattin Çolak
İskenderun Belediye Başkan Adayı: Mehmet Dönmez
Kırıkhan Belediye Başkan Adayı: Ömer Erdal Çelik
Kumlu Belediye Başkan Adayı: Mehmet Deli
Payas Belediye Başkan Adayı: Bekir Altan
Reyhanlı Belediye Başkan Adayı: Ahmet Salman Yumuşak
Samandağ Belediye Başkan Adayı: Seyit Ali Aslan
Yayladağı Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yalçın