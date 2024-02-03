Başkan Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Konutlarımızın inşaası hızla devam ediyor. Bugün 7 bin 275 tane konutun kura çekimini ve anahtar teslim törenini gerçekleştirdik.



CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ

Ardından da Hatay Eğitim ve Araştırma hastanemiz ile İskenderun Devlet Hastanemizin açılışlarını yaptık. Hastanelerimizin Hataylı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hatay'ımızı ne kısa sürede yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. Bir kez daha Hataylı kardeşlerimize söz veriyoruz hangi sıkıntıları yaşarsak yaşayalım Hatay'ı eskisinden daha görkemli, daha canlı şehir haline getirinceye kadar bize durmak dinlenmek yok.

Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyasıdır. Meclisimizin tarafından kabul edilen ek bütçede 762 milyar liralık kaynak ayırdık. Bu yılın bütçesinde de depremzede illerimizin imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik.