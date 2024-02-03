Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu.





Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün Hatay'da gerçekten dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Deprem konutlarının anahtar teslim törenlerine iştirak ettik. Şehir merkezlerinde ve kırsalda toplam 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim ettik.

Deprem konutlarının inşaası şehrimizin dört bir yanında devam ediyor. Çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyor olsak da hedefimizden asla kopmuyoruz. Amacımız mümkün olan en kısa sürede tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır.



Biz adeta deprem bölgemizin üzerine titredik. Hükümeti kurduktan sonra kabine toplantılarımızın hemen hepsinde devam eden çalışmaları değerlendirdik. Bakan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda inşa ve ihya sürecinin bugünlere gelmesini sağladık.