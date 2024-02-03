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Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Hükümet olarak Hatay ve diğer afetzede illerimizdeki çalışmalara kulp takmak için pusuda bekleyen kötücül bir zihniyete karşı da mücadele ediyoruz. Eline geçirdiği her fırsatı eleştirmek için kullananları milletimiz çok iyi tanımaktadır. Sırf oy tercihlerinden dolayı hakaretlere uğrayan depremzede kardeşlerimizin yürek acısının akşamdan sabaha kapanmayacağı açıktır. Asrın felaketini yaşamış bir millet olarak böyle konuları konuşmamamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 18:20 Güncelleme 03 Şubat 2024, 18:49
Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu.

▶️ Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar!

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün Hatay'da gerçekten dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Deprem konutlarının anahtar teslim törenlerine iştirak ettik. Şehir merkezlerinde ve kırsalda toplam 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim ettik.

Deprem konutlarının inşaası şehrimizin dört bir yanında devam ediyor. Çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyor olsak da hedefimizden asla kopmuyoruz. Amacımız mümkün olan en kısa sürede tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır.

Biz adeta deprem bölgemizin üzerine titredik. Hükümeti kurduktan sonra kabine toplantılarımızın hemen hepsinde devam eden çalışmaları değerlendirdik. Bakan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda inşa ve ihya sürecinin bugünlere gelmesini sağladık.



HATAY VE İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ AÇILDI
Hatay'daki iki önemli sağlık yatırımını hizmete açmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hatay Eğitim ve Araştırma hastanesi, 126'sı yoğun bakım 68'i acil yatağı olmak üzere toplam 550 yatak kapasitesine sahiptir. Diyaliz ünitesinden yanık merkezine anjiyo ve onkoloji ünitesinden pek çok özellikli hizmetin sunulduğu hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.



Bugün resmen devreye aldığımız 2. sağlık kuruluşumuz İskenderun Devlet Hastanemizdir. Bu hastanemiz toplam 200 yatak kapasitesine sahiptir. Bu hastanemizin de İskenderunlu kardeşlerimizle birlikte tüm Hatay halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

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