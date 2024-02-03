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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ile işbirliği yapmama kararı aldıklarını, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de kendi adaylarını göstereceklerini bildirdi.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 17:20 Güncelleme 03 Şubat 2024, 17:20
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ile işbirliği yapmama kararı aldıklarını, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de kendi adaylarını göstereceklerini bildirdi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimde milletin beklentilerini dikkate alarak ittifak içinde yer aldıklarını, bu seçimde ise milletin ittifak içinde yer almalarını istemediğini söyledi.

14 Mayıs seçimlerinde de teşkilatlarının yüzde 60 oranında ittifaka karşı olduğunu, bu yerel seçimlerde ise oranın yüzde 95'i bulduğunu belirten Erbakan, "Teşkilatlarımızın beklentileri, fikirleri ve motivasyonu bizim için son derece önemlidir." diye konuştu.

Fatih Erbakan, ittifak konusunu görüştükleri AK Parti heyetinin, "adil ve dengeli" bir teklifle gelmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gelinen bu noktada, AK Parti ile yerel seçimlerde işbirliği yapmama kararı aldık. Yeniden Refah Partisi olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de de kendi adaylarımızı göstermek yönünde karar almış bulunuyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinde de 'Ahlaklı Belediyeciliğin', 'Milli Görüş Belediyeciliğinin' hakim olması için mücadele edeceğiz. Bu kararımızın partimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, 10 Şubat'ta Ankara Atatürk Spor Salonu'nda ilan edileceğini bildirdi.

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