;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle “uyuşturucu madde ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi'nin İstanbul'da yapılan “Kartel-5” operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 08:24 Güncelleme 03 Şubat 2024, 09:34
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Rawi Ali Quershi'nin, İstanbul Kağıthane'de yakalandığını bildirdi.

Hakkında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Quershi'nin, Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli rol oynadığı belirtildi.

Dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu, büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğu ifade edilen Quershi'nin, Hollanda'ya gemi, sürat tekneleri ve hava yoluyla toplam 6 ton uyuşturucu sevkiyatı yaptığı, uyuşturucu için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yürüttüğünün tespit edildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak, "Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın dönüş yolculuğu ertelendi!
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Deprem konutları teslim edilecek! Kentin sakinleri yeni evlerini heyecanla bekliyor
Alev Alatlı’ya veda: Eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecek
7.500 TL’den başlıyor | Resmi Gazete’de yayımlandı! Takvim.com.tr zamma göre maaşları kalem kalem hesapladı: Kim ne kadar alacak?
Rönesans Rezidans’ın müteahhidinden akılalmaz açıklama: Bina yan yattı, herhangi bir çökme olmadı
SON DAKİKA HABERLERİ | Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
Göz göre göre yalan söyledi | CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den 6 Şubat’ta 130 bin kişi öldü provokasyonu
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı! Marmara dahil 4 bölgede sağanak bekleniyor! Bugün hava nasıl olacak?
İrfan Can için sürpriz teklif! Bonservis bedelini açıkladılar
Emekliye ikramiye zammı: Hangi formül gündemde? Bayramlarda ne ödenecek? Dul ve yetimler, EYT’liler nasıl yararlanacak?
SON DAKİKA HABERLERİ | Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi! Bakan Şimşek’ten ilk açıklama
NATO vizesi sonrası Başkan Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında kritik görüşme! İletişim Başkanlığı duyurdu
Ciner’in kanalında yayınlanan Güldür Güldür programında skandal: Kahraman gazilerle dalga geçitler | RTÜK inceleme başlattı
İstanbulluyu yıllarca yalanlarla kandırdı| CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri yine yalan oldu! Yılan hikayesi dönen Hızray
Aslan fişi erken çekti! Galatasaray zirveye tutundu
SON DAKİKA