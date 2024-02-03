Rönesans Rezidans’ın müteahhidinden akılalmaz açıklama: "Bina yan yattı, herhangi bir çökme olmadı"

Rönesans Rezidans, 6 Şubat'ın simgesi haline geldi. Yıkılan 3 blokta 1000 kişi can verdi. Müteahhit Coşkun da kaçarken enselendi. Lütfü Savaş ise "Yanlış yapmaz, hatası olmaz" diyerek arkadaşını temize çıkarmak istedi.





Ve zaman hızla ilerledi. Devlet, 180 bin deprem konutunu bitirdi. Coşkun ise dün hakim karşısına geçti. "Kusurum yok" dedi. Yüreklerimizi yerle bir etti. CHP de onun destekçisi Savaş'ı aday gösterdi. TAKVİM de vicdanlara kulak verdi: Bu halk sizi affeder mi?

VİCDANLAR 'YAN'DI

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye yüzyılın afetini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 şiddetindeki iki deprem 13 ilimizi sarstı. En büyük yıkımı alan illerden biri de Hatay'dı. Felaketle bütünleşen adres ise henüz 2018'de inşa edilen Rönesans Rezidans'tı.