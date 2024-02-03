Rönesans Rezidans’ın müteahhidinden akılalmaz açıklama: "Bina yan yattı, herhangi bir çökme olmadı"

Rönesans Rezidans, 6 Şubat'ın simgesi haline geldi. Yıkılan 3 blokta 1000 kişi can verdi. Müteahhit Coşkun da kaçarken enselendi. Lütfü Savaş ise "Yanlış yapmaz, hatası olmaz" diyerek arkadaşını temize çıkarmak istedi.
Rönesans Rezidans, 6 Şubat'ın simgesi haline geldi. Yıkılan 3 blokta 1000 kişi can verdi. Müteahhit Coşkun da kaçarken enselendi. Lütfü Savaş ise "Yanlış yapmaz, hatası olmaz" diyerek arkadaşını temize çıkarmak istedi.
Ve zaman hızla ilerledi. Devlet, 180 bin deprem konutunu bitirdi. Coşkun ise dün hakim karşısına geçti. "Kusurum yok" dedi. Yüreklerimizi yerle bir etti. CHP de onun destekçisi Savaş'ı aday gösterdi. TAKVİM de vicdanlara kulak verdi: Bu halk sizi affeder mi?
VİCDANLAR 'YAN'DI
Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye yüzyılın afetini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 şiddetindeki iki deprem 13 ilimizi sarstı. En büyük yıkımı alan illerden biri de Hatay'dı. Felaketle bütünleşen adres ise henüz 2018'de inşa edilen Rönesans Rezidans'tı.
İşte 250 daireli o rezidansta tam anlamıyla bir facia yaşandı. Binlerce kişi hayatını kaybederken onlarcası da sırra kadem bastı. Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına çıkmak isterken gözaltına alındı ve tutuklandı.
SKANDAL SÖZLER
Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un ifadesi faciaydı. Vicdansız adam binanın yapımına 2011'de başladığını ve siteyi 2013'te bitirdiğini belirtti. Coşkun, "Kusurum olduğunu düşünmüyorum. Karadağ'a bina tapularını vermek için gidiyordum. Rönesans Rezidans yan yattı, herhangi bir çökme olmadı. Böyle büyük bir depremde yan yatmasına rağmen bina dağılmadı, iskeleti sağlam kaldı. Bu, binanın sağlam yapıldığının göstergesi" iddiasında bulundu.
HATAYSPORLU FUTBOLCU ATSU DA HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDAYDI
Rönesans Rezidans'ın enkazında, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi kalmıştı. Ama hiçbiri ne yazık ki kurtarılamamıştı...