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Murat Kurum Kandilli Rasathanesini ziyaret etti: Riskli yapı kalmayacak şekilde tüm planlarımızı hazırladık

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ni ziyaret etti. Deprem gerçeğine dikkat çeken Murat Kurum, "İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayacak şekilde tüm planlarımızı hazırladık. Bu güzel şehri afetlere karşı dirençli hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 13:00 Güncelleme 02 Şubat 2024, 13:41
Murat Kurum Kandilli Rasathanesini ziyaret etti: Riskli yapı kalmayacak şekilde tüm planlarımızı hazırladık

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ni ziyaret etti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketi olarak tanımlanan depremlerin yıl dönümü yaklaşırken deprem gerçeğine dikkat çeken Murat Kurum kentsel dönüşüm mesajı verdi.

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'dan Kandilli Rasathanesi'ne ziyaret

PLANLAR HAZIR RİSKLİ YAPI KALMAYACAK
Murat Kurum, "İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayacak şekilde tüm planlarımızı hazırladık. Bu güzel şehri afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Bunu da bilimin ışığında, bilim insanlarımızla gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum Kandilli Rasathanesi'nde Murat Kurum Kandilli Rasathanesi'nde

Sosyal medya üzerinden ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşan Murat Kurum şunları yazdı:

"Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ni ziyaret ederek Rasathane Müdürümüz Prof. Dr. Haluk Özener, Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Doğan Kalafat ve kıymetli hocalarımızdan bilgi aldık, çalışmalarımızı anlattık, istişare ettik.

Deprem gerçeğiyle mücadelemiz tüm kurumlarımızın işbirliğiyle sürecek."

ÖZENER'DEN KURUM'A TEŞEKKÜR
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener yaptığı açıklama Kurum'a teşekkür etti.

Özener, "İstanbul'un yönetimine talip bir belediye başkan adayımızın eski bir bakanımızın Kandilli Rasathanesi'ne bize ziyareti deprem konusuna önem vermesi bizim için çok değerli. Deprem konusu çok önemli. Kendisine ve İstanbul'a hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasında konuşan Kurum "1 Nisan itibariyle daha önce yapmış olduğumuz iş birliklerini Kandilli Rasathanemizle, Boğaziçi Üniversitemizle ve diğer üniversitelerimizle sürdürmek istiyoruz. Çalışmalarımızı bilimin ışığında yapmak istiyoruz." dedi.

Kandilli Rasathanesi'nde kullanılan erken uyarı sistemlerinin direkt Büyükşehir Belediyesine aktarıldığı bir sistemin kurulacağını ifade eden Kurum, "Gerek doğalgaz hatlarında yapılması gerekenleri gerek ulaşım hatlarında yapılması gerekenleri Dijital İstanbul anlayışıyla birleştirmiş olacağız." dedi.

Depreme karşı kalıcı çözümlerin kentsel dönüşüm ile sağlanacağını sözlerine ekleyen Kurum, olası depremlere karşı yapılması gerekenlerin uzmanlar ile planlanacağını belirtti. "Bu alanda eğitim yapmış, uluslararası karşılığı kabulü olan hocalarımızla, üniversitelerimizle bu çalışmaları yaparak olası afetlere karşı, tsunami riskine karşı tedbirlerimizi almak durumundayız. Bunu el birliğiyle, bilimin ışığında, bilim insanlarıyla beraber yapacağız." diyerek sözlerine devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Kandilli Rasathanesi arasındaki iş birliğinin güçlendirileceğini belirten Kurum, "Yapacağımız bir protokolle tüm verileri alan, tüm verileri anlık aktaran, bu verilere ilişkin tespitleri tedbirleri alan bir belediyemiz olacak. İnşallah el birliği içerisinde bu süreci yönetiyor olacağız." dedi.

"İSTANBUL TARİHİNİN EN BÜYÜK DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
İstanbul tarihinin en büyük dönüşümünün gerçekleştirileceğini belirten Kurum, "Dirençli bir İstanbul vadediyoruz. Olası afetlere karşı lojistik alanları, arama kurtarma alanları, toplanma alanlarının altyapısı ve arama kurtarma ekiplerinin sayısının artırılmasından tutun da itfaiye istasyonlarına, helikopter pistlerine kadar bu çalışmalarımızı yaptık. 650 bin konutluk İstanbul tarihinin en büyük deprem dönüşümünü gerçekleştiriyor olacağız. Gerek Kiptaş eliyle 'Yarısı Büyükşehir Belediyesinden' dediğimiz, gerek özel sektör vatandaşımızın iş birliğine destek verdiğimiz, gerekse 100 bin kiralık konutla birlikte kentsel dönüşüm alanındaki vatandaşlarımızı rezerv alanlarda ikame ettiğimiz anlayışıyla çalışmalarımızı yapıyor olacağız." dedi.

Acil dönüştürülmesi gereken 650 bin konutun 5 yıl içerisinde bitirileceğini ifade eden Kurum, "1.5 milyon olduğunu tespit ettiğimiz riskli konutların da önümüzdeki 10 yıl içerisinde tamamen dönüşmesi hedefiyle bu çalışmaları yapacağız. İstiyoruz ki annelerimiz, babalarımız, evlatlarımız başını yastığa koyduğunda güven içerisinde uyusun. Bunu da inşallah bilim insanlarımızla, onların fikirleri, önerileri, görüşleri doğrultusunda yapacağız. El birliğiyle İstanbul'umuzu olası depremlere hazırlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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