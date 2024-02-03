Cumhur İttifakı’nın Sakarya ilçe belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz , "Çok daha ilklere, güzelliklere, yeniliklere birlikte imza atacağız. Biz daha yerli ve milli yepyeni modern Anayasa yapacağız. İşte sandıktan çıkan ses, inşallah o süreçlerin de önünü açacak." dedi.





Cumhur İttifakı'yla Türkiye'de çok büyük işlere imza atıldığını belirten Yavuz, "Cumhur İttifakı'mızın büyükşehir belediye başkan adayı Yusuf Alemdar'ı tebrik ediyorum. Kendisine muvaffakiyetler diliyorum. Hepimiz hizmetkar olduğumuzun bilinciyle, bu statüleri kendi menfaatlerimiz için değil, ne kadar gücümüz varsa tamamını Sakarya'mız için, Türkiye için kullanacağız." diye konuştu.

Yavuz, 1 Nisan sabahında Türkiye'de karşı blokun en iyi ders aldığı güne uyanacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Öyle bir ders vereceğiz ki... Önümüzdeki dönemlerde çok işimiz var. Çok daha ilklere, güzelliklere, yeniliklere birlikte imza atacağız. Biz daha yerli ve milli yepyeni modern Anayasa yapacağız. İşte sandıktan çıkan ses, inşallah o süreçlerin de önünü açacak. İnşallah 1 Nisan sabahına böyle bir başarıyla uyanacağız. Sakarya'nın, büyükşehirler içinde en yüksek oyu aldığı günde buluşmuş olacağız."