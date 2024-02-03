Cumhur İttifakı’nın Sakarya ilçe belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Çok daha ilklere, güzelliklere, yeniliklere birlikte imza atacağız. Biz daha yerli ve milli yepyeni modern Anayasa yapacağız. İşte sandıktan çıkan ses, inşallah o süreçlerin de önünü açacak." dedi.
Yavuz, Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Cumhur İttifakı Sakarya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Cumhur İttifakı'nın çok bereketli olacağı öngörüsünde yanılmadığını söyledi.
Cumhur İttifakı'yla Türkiye'de çok büyük işlere imza atıldığını belirten Yavuz, "Cumhur İttifakı'mızın büyükşehir belediye başkan adayı Yusuf Alemdar'ı tebrik ediyorum. Kendisine muvaffakiyetler diliyorum. Hepimiz hizmetkar olduğumuzun bilinciyle, bu statüleri kendi menfaatlerimiz için değil, ne kadar gücümüz varsa tamamını Sakarya'mız için, Türkiye için kullanacağız." diye konuştu.
Yavuz, 1 Nisan sabahında Türkiye'de karşı blokun en iyi ders aldığı güne uyanacağını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Öyle bir ders vereceğiz ki... Önümüzdeki dönemlerde çok işimiz var. Çok daha ilklere, güzelliklere, yeniliklere birlikte imza atacağız. Biz daha yerli ve milli yepyeni modern Anayasa yapacağız. İşte sandıktan çıkan ses, inşallah o süreçlerin de önünü açacak. İnşallah 1 Nisan sabahına böyle bir başarıyla uyanacağız. Sakarya'nın, büyükşehirler içinde en yüksek oyu aldığı günde buluşmuş olacağız."
"TÜRKİYE SARSILMAZ GÜCE SAHİP OLMUŞTUR"
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Türkiye'de, millete ve devlete yönelen tehdit ve tehlikelere karşı göğüs germeye her zaman hazır olan birlikteliği temin ettiklerini ifade etti.
Milleti ayrılığa düşürecek her şeye karşı panzehir niteliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'ni 21'inci yüz yılda lider ülke yapacak anlayışla yollarına devam ettiklerini anlatan Bülbül, "Bu anlayış çerçevesinde 15 Temmuz'dan sonra gerçekleştirdiğimiz Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve arkasından gerçek reformlarla Türkiye, artık siyasi istikrar noktasında dost düşman herkesin kabul ettiği şekilde sarsılmaz güce sahip olmuştur." diye konuştu.