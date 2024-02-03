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Osmaniye'de felaket! Tünel içinde yanan araç zincirleme kazaya neden oldu! Ölü ve yaralılar var

Osmaniye'de tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil yandı.Çıkan yangın zincirleme kazaya neden olurken 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 01:00 Güncelleme 04 Şubat 2024, 01:01
Osmaniye’de felaket! Tünel içinde yanan araç zincirleme kazaya neden oldu! Ölü ve yaralılar var

Osmaniye'de tünel içinde yanan aracın neden olduğu zincirleme kazada 1 kişi ölü, 6 kişi de yaralandı.

▶️ Osmaniye'de tünelde zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var


Kaza, saat 19.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarındaki Kızlaç Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil yandı.



Yangın sonucu tünelde trafik yavaş ilerlerken Mustafa Zengin idaresindeki 62 AF 666 plakalı yolcu otobüsü, önünde ilerleyen 33 DIN 90 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kontrolden çıkan TIR da önündeki 06 ZDU 218 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu.



Kazada otobüs şoförü Mustafa Zengin hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.



Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışması sonucu yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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