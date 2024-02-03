Osmaniye’de felaket! Tünel içinde yanan araç zincirleme kazaya neden oldu! Ölü ve yaralılar var

Osmaniye'de tünel içinde yanan aracın neden olduğu zincirleme kazada 1 kişi ölü, 6 kişi de yaralandı.



Kaza, saat 19.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarındaki Kızlaç Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil yandı.