;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika haberleri... MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü

Son dakika haberleri...MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, esir takası ve Gazze'deki gelişmeler ele alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 20:07 Güncelleme 03 Şubat 2024, 20:33
Son dakika haberleri... MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye

ESİR TAKASI VE GAZZE MASADA

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları üzerine görüşüldü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim KalınMilli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın


Görüşmede ayrıca, Filistin halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA