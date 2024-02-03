Son dakika haberleri... MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın , Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

ESİR TAKASI VE GAZZE MASADA Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları üzerine görüşüldü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın



Görüşmede ayrıca, Filistin halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.