Türk bilim insanları Antarktika’ya ulaştı: Ekipte 3 lise öğrencisi de var!

"SEFERİMİZE 3 LİSE ÖĞRENCİMİZİ DE DAHİL ETTİK" 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan başlayan yolculuklarının 4'üncü gününde Antarktika'ya vardıklarını ifade ederek, "Güneşli ama soğuk bir Antarktika günü. Şu an 20 Türk bilim insanımız Antarktika'ya indi ve beraberinde 3 lise öğrencimiz var." dedi.

Lise öğrencilerinin Antarktika'da bilim insanlarına dahil olarak projelerini burada hayata geçireceğini dile getiren Özsoy, bunun yanı sıra Türk bilim seferine İspanya, Bulgaristan ve Amerika'dan bilim insanlarının bu yıl dahil olacağını söyledi.

Özsoy, Antarktika King George Adası'na birkaç gündür uçuş gerçekleştirilemiyor olmasının altını çizerek, "Aslında Antarktika'da yapılan tüm çalışmalar, hava koşulları ancak müsaade ettiğinde oluyor. Hava koşulları da birkaç gün sonra ilk kez müsaade ettiği için biz bu uçuşa, Çek, Bulgar ve Türk bilim insanları olarak ayak bastık." diye konuştu.

ÇOK SAYIDA DENEY GERÇEKLEŞTİRİLECEK Prof. Dr. Burcu Özsoy, Türk bilim ekibinin bu yıl 22 ayrı proje gerçekleştireceğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "62 Güney enleminden hareketle 68 Güney enlemine gidecek Türk bilim insanları, Horseshoe Adası ve etrafında bu projeleri hayata geçirecek. Yer bilimlerinden yaşam bilimlerine kadar çok geniş yelpazede bilimsel çalışmalarımız mevcut. Bu bilimsel çalışmalar mikroplastiklerden volkanik çalışmalara ve yer bilimlerinden örnekler alınmasına kadar geniş bir yelpazede olacak. Ayrıca Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde geliştirdiğimiz ekipmanların da test edilmesi ve Antarktika koşullarında denenmesini içeriyor."