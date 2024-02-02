;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: MHP'den yerel seçimler için İstanbul ve Ankara'ya çalışma komisyonları!

Son dakika haberleri... Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken MHP'den yapılan açıklamada İstanbul ve Ankara seçim bölgeleri için 'Bölge Çalışma Komisyonları' oluşturulduğunu bildirildi. Söz konusu komisyonlarda ise genel başkan yardımcıları görevlendirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 13:34 Güncelleme 02 Şubat 2024, 13:34
Son dakika: MHP’den yerel seçimler için İstanbul ve Ankara’ya çalışma komisyonları!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İstanbul ve Ankara seçim bölgeleri için 'Bölge Çalışma Komisyonları' oluşturulduğunu açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 31 Mart Mahalli İdariler Seçimi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yalçın, yerel seçimler yaklaşırken, MHP'de seçim çalışmalarını büyük bir titizlik ve ciddiyet içinde yürütüldüğünü belirterek, "Partimizin seçim çalışmaları; bir yandan halkla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bire bir temas halinde, diğer yandan da açık hava toplantılarıyla meydanları doldurarak yürütülmektedir. Siyasi partiler için bir kamuoyu yoklaması niteliğindeki açık hava toplantıları hem seçmen temayülünü görmek hem de halkın ve parti tabanının nabzını tutmak açısından büyük önem taşıyan etkinliklerdir. Açık hava toplantıları aynı zamanda meydanlardaki dinamizmi, coşku ve heyecanı çoğaltmak parti teşkilatlarını zinde ve diri tutmak bakımından önemli işlevler icra etmektedir. Nitekim geçtiğimiz pazar günü Mersin'de gerçekleştirdiğimiz miting sırasında meydandaki muhteşem katılımdan yansıyan coşku ve heyecan, şevkimizi arttırmıştır" dedi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI 'BÖLGE ÇALIŞMA KOMİSYONLARI'NDA GÖREVLENDİRİLDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, İstanbul ve Ankara seçim bölgeleri için 'Bölge Çalışma Komisyonları' oluşturduğunu söyleyen Yalçın, şu bilgileri paylaştı:

"Bölge çalışma komisyonları 'Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin', 'Ankara Bizim, Türkiye Hepimizin', 'Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin' ve 'İstanbul Bizim, Türkiye Hepimizin' temaları altında faaliyet gösterecektir. Bölge Çalışma Komisyonlarının Genel Koordinatörlüğü tarafından yürütülecektir. İstanbul 1. Bölge Koordinatörü olarak Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 2. Bölge Koordinatörü olarak Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve 3. Bölge Koordinatörü olarak da Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu görevlendirilmiştir. Ankara 1. Bölge Koordinatörü olarak Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 2. Bölge Koordinatörü olarak Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve 3.Bölge Koordinatörü olarak da Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım görevlendirilmiştir. Bölge Çalışma Komisyonlarında milletvekilleri, MYK-MDK üyeleri, İl ve İlçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Belde başkan ve yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları ve belediye başkan adayları da görev almışlardır. İstanbul için oluşturulan Bölge Çalışma Komisyonları, 1 Şubat itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır. Ankara Bölge Çalışma Komisyonları da faaliyetlerine bugün başlayacaktır."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’deki Çankaya savaşında yeni perde! İmamoğlu Mansur Yavaş’ı küplere bindirdi... Ekremci medyadan Özgür Özel’e baskı
EMEKLİLER DİKKAT! Yeni maaşlar için ipucu geldi! 11.68 puanlık refah payıyla artmıştı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri e-Devlet’e bakın yeni maaşı anlayın
MİT’ten bir darbe daha: MOSSAD’a para karşılığı bilgi satan casuslar paketlendi!
Murat Kurum Kandilli Rasathanesini ziyaret etti: Riskli yapı kalmayacak şekilde tüm planlarımızı hazırladık
CHP’de ’DEM’li PM! ’Demirtaş’la köşeye sıkışan İmamoğlu Esenyurt ve Adalar’ı koz olarak kullanıyor
Son dakika: İzmir’de taksici Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal’ın DEM’li olduğu ortaya çıktı! Katilden çileden çıkaran ifade
Biden doktrininin arka planı ne? Joe-Netanyahu krizinde ikinci perde: Blöfü görme zamanı geldi | İngiltere’den Filistin devleti mesajı: İsrail’i beklemeden tanıyacağız
EMEKLİYE YENİ ZAM | İkramiye 5 bin TL olur mu? Bu yıl emekli olanlar 5 bin TL ikramiyeden yararlanabilecek mi?
Galatasaray’da hedef liderlik! Okan Buruk Samsunspor Galatasaray maçı öncesi ilk 11’ini belirledi
Kılıçdaroğlu ’intikam üssü’nden ilan etti! Yerel seçimde CHP’ye saha desteği yok... Akşener’in yanında saf tuttu
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan geri dönüyor! Yolculuk saat kaçta başlayacak? Dragon kapsülü nereye inecek?
CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlu’nun sözleri İYİ Parti’yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr’den bombaladı!
Müge Anlı’da aranan Hasan Çelik ile ilgili sıcak gelişme! Cesedi bulundu! Önce öldürmüş sonra yakmak istemiş...
Ramazan Pişkin’in katili Erkan Baykut’un evi görüntülendi! Sır perdesi aralanıyor: Babasıyla ilgili dikkat çeken detay
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’in yeni hedefi Refah! Masada ateşkes anlaşması varken soykırım ordusu saldırı planlıyor
SON DAKİKA