Kalkınma Yolu için önemli görüşme! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi

Görüşmede bu konuda gelinen noktanın ele alındığını dile getiren Uraloğlu, Irak tarafının projede büyük yol kat ettiğini bildirdi. Konuyu yakından takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Yıl içinde inşallah buranın finansmanı ve ihalesiyle ilgili gelişmeleri de göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak'a yapacağı ziyaret sırasında bazı kararların alınabileceğini karşılıklı konuştuk. Kalkınma Yolu'nun devamında da ülkemizde yapmamız gereken işler hakkında bilgi verdik. Biz de onları hızlıca yürütüyoruz." diye konuştu.

Kızıldeniz'deki olaylardan dolayı Ümit Burnu'nda oluşan gemi trafiğine dikkati çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ümit Burnu'ndan yaklaşık 45 ve Kızıldeniz'den yaklaşık 35 günde yapılan nakliyelerin 'Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde sadece 25 günlük bir sürede yapılabileceğini biliyoruz. Onun da ne kadar kıymetli olduğunu farkındayız. Çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz."