Göz göre göre yalan söyledi | CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den "6 Şubat'ta 130 bin kişi öldü" provokasyonu

Yerel seçimlere giderayak kaybetme korkusuna kapılan CHP ve fondaş medya kirli provokasyonlara ve yalanlara imza atmaya devam ediyor.





FONDAŞ MEDYADAN ALGI OPERASYONU

Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında "Depremlerde 130 bin canımız gitmiş. İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz." sözleri fondaş troller tarafından "6 Şubat depreminde 130 bin kişi can verdi" olarak çarptırılmıştı.

YALANLARI KISA SÜRMÜŞTÜ

Sunucu Candaş Tolga Işık, Kurum'un söz konusu açıklamayı Cumhuriyet tarihinde ölen kişilerin yaklaşık sayısı olarak ifade ettiğini aktardı. Işık, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: