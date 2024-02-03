Fatih Karahan kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kaç yaşında, nereli? Biyografisi, hayatı ve kariyeri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Fatih Karahan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu. Dr. Fatih Karahanlı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler Dr. Fatih Karhanlı kimdir sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar!

Fatih Karahan ve ailesi Yeni Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan oldu. DR. FATİH KARAHAN KİMDİR? 1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.