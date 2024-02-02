Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: Yaralılar var

"KOLTUKTA BEBEK VARDI ONU TUTTUM"

Kazayı yara almadan atlatan yolcu Nacettin Sıtak, " Biz uyuyorduk aniden bir fren yaptı. Sesi duydum koltuğa yapıştım. Koltukta bebek vardı onu tuttum. Bende bir şey yok çok şükür. Otobüs bir önceki durakta yarısını indirdi ama nereden baksan 20-30 kişi vardı. Otobüs, Sivas'tan İstanbul'a geliyordu" dedi.



"ÇOK ŞÜKÜR BURNUMUZ BİLE KANAMADI"

Yolcu Abdülkadir Işık, "Önce bariyerlere vurdu, sonra TIR'a vurdu, sonra durduk. Bende uyuyordum. Dedim ki takla attık, teker mi patladı? Gözümü açtım baktım ki TIR'a vurmuşuz. Çok şükür burnumuz bile kanamadı. Otobüs doluydu. 8-9 tane yaralı vardı bildiğim. Şoför sıkışmıştı zaten" dedi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralı yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ağır yaralı otobüs şoförü Gültekin Akçan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

2 SAATİN ARDINDAN TEKRARDAN TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli mevki Edirne yönü, olay yerinin temizlenmesi ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.