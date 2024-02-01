Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı! İki hainde kamufle olmak için 1 yıl boyunca...

Tacık A.K. (24) ve Rus D.T. (37), bir yıl önce İstanbul'a geldi. "Uyuyan hücre" olarak sakin bir hayat profili çizdi. İkisi de Bahçelievler'deki bir Çin restoranında işe girdi. Suşi yapıp müşteriye servis etti.





İzin günlerinde ise keşif için Santa Maria Kilisesi'ne gitti. Ve DEAŞ'tan emir geldi! İkili, korkunç saldırıyı gerçekleştirdi. Kaçarken silahları atıp plaka değiştirdi. Sakallarını kesti. Ancak ikisi de evde enselendi.