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Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı! İki hainde kamufle olmak için 1 yıl boyunca...

Santa Maria Kilisesi'ne saldırı düzenleyen teröristlerin emniyetteki fotoğrafları yayınlandı. İki hainin de kamufle olmak için 1 yıl boyunca Çin lokantasında suşi ustası olarak çalıştıkları ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Şubat 2024 Güncelleme 01 Şubat 2024, 07:10
Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı! İki hainde kamufle olmak için 1 yıl boyunca...

Tacık A.K. (24) ve Rus D.T. (37), bir yıl önce İstanbul'a geldi. "Uyuyan hücre" olarak sakin bir hayat profili çizdi. İkisi de Bahçelievler'deki bir Çin restoranında işe girdi. Suşi yapıp müşteriye servis etti.



İzin günlerinde ise keşif için Santa Maria Kilisesi'ne gitti. Ve DEAŞ'tan emir geldi! İkili, korkunç saldırıyı gerçekleştirdi. Kaçarken silahları atıp plaka değiştirdi. Sakallarını kesti. Ancak ikisi de evde enselendi.

TIRAŞI KOMİK!
İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne yönelik Pazar günü ayin sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Polis, saldırganların Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T., olay yerinin yakınında kıyafet değiştirdiğini belirtti. Saldırganların olayda kullandığı silahlar, Kemerburgaz kent ormanında bulunurken, kullandıkları Polonya plakalı aracın ise Beylikdüzü'nde plakaları sökülerek terk edilmiş halde bulunduğu bildirildi.

BİR YILDIR TÜRKİYE'DE
Daha sonra Başakşehir Güvercintepe'de saklandıkları adrese giden 2 saldırgandan Rusya uyruklu D.T.'nin tanınmamak için yanında taşıdığı tıraş makinesiyle sakalını kestiği fakat bu sakalları çöpe atamadan yakalandığı öğrenildi. Saldırganların yaklaşık 1 yıldır Türkiye'de oldukları, kendilerini saklamak için Bahçelievler'de bir Çin lokantasında suşi ustası olarak çalıştıkları kaydedildi. DEAŞ'ın yönlendirmesiyle kiliseye baskın düzenledikleri iddia edilen zanlılarla birlikte toplam 51 kişi ele geçirildi. Sorguları süren saldırganların bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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