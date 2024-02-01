İmamoğlu ve Özel mücadelesi iç savaşa dönüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun onayı olmadan hiçbir belediye başkanını aday gösteremedi. Bu durumdan rahatsız olan Özel, CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İddiaya göre "Kardeşim" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan şikayet etti.

Bu iddia, muhalif gazeteci Enver Aysever'den geldi. Özel'in Kılıçdaroğlu'na "Lütfen beni bu adamdan kurtarın" dediğini bildirdi. Hatta "İstedikleri kadar yalanlasınlar, bunu her yerde ispatlarım. Kemal Bey'e pişman olduğunu, Ekrem Bey'in başına bela olduğunu ve parti kültürünü bilmediğini söylüyor" sözlerini kaydetti. Kılıçdaroğlu'nun da ipleri ele almak için yerel seçim sonucunu beklediği öğrenildi.