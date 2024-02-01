AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ 13 Şubat’ta vizyon projelerini açıklayacak

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 13 Şubat'ta, kentte hayata geçirmek istedikleri projelerin tanıtım toplantısını yapacaklarını söyledi.

Bornova'da bir kafeteryada Kütahya hemşehri derneklerinden üyelerle bir araya gelen Dağ, Simavlı olduğunu hatırlatarak hemşehrilerinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını, "dağ gibi arkasında durduklarını" belirtti.

İzmir'in küçük bir Türkiye olduğunu dile getiren Dağ, "Sadece Anadolu coğrafyasından değil suyun ötesinden de on binlerce hemşehrimiz İzmir'de hayatını idame ettiriyor. Biz de kendi yöremizin güzelliğini burada yaşamaya, yaşatmaya devam ediyoruz. İzmir'deki her bir hemşehri derneğinin kendi yöresinin özelliğini bu şehre yansıtması, kaynaşmayı daha da artırması için atılacak adımların, inşallah büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda bizzat takipçisi olacağız." dedi.