Son dakika: Cumhur’da ’yerel seçim’ mesaisi! MHP 55 aday daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 1 büyükşehir ilçe, 8 ilçe, 46 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı.
Konuya ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'dan açıklama geldi.
MHP lideri Devlet Bahçeli
Durmaz "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 12. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 8 İlçe, 46 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Merkezi
İŞTE MHP'NİN AÇIKLADIĞI ADAYLAR:
TRABZON ÇARŞIBAŞI / AHMET KELEŞ
BİLECİK SÖĞÜT / FERHAT DURGUT
YOZGAT AYDINCIK / SELAHATTİN ÖZDEMİR
YOZGAT ÇANDIR / ERTAN EROĞLU
YOZGAT ÇAYIRALAN / AHMET KAYGISIZ
YOZGAT KADIŞEHRİ / HASAN SEDAT AKSU
YOZGAT SARIKAYA / ALPARSLAN ERBEK
YOZGAT YENİFAKILI / MUSA SARIASLAN
DÜZCE YIĞILCA / MUHTEREM BALTACI
DÜZCE MERKEZ BOĞAZİÇİ / METİN ALBAYRAK
EDİRNE İPSALA ESETÇE / TURGAY ŞİMŞEK
EDİRNE İPSALA YENİKARPUZLU / FAHRİ ALDANMAZ
EDİRNE KEŞAN BEĞENDİK / TANER KARLIDAĞ
EDİRNE KEŞAN YENİMUHACİR / VAHİT GÜNEY
EDİRNE MERİÇ KÜPLÜ / UFUK KORKUT
EDİRNE MERİÇ SUBAŞI / VELİ GÖRME
EDİRNE UZUNKÖPRÜ KIRCASALİH / KÜRŞAT KASTAMONİ
ELAZIĞ ARICAK AKÇAKİRAZ / HALİL BİNGÖL
ELAZIĞ ARICAK BÜKARDI / BURAK KAYA
ELAZIĞ ARICAK ERİMLİ / MAHMUT DEMİREL
ELAZIĞ ARICAK ÜÇOCAK / MEHMET OLĞUN
ELAZIĞ KARAKOÇAN SARICAN / ALPEREN DİLENÇ
ELAZIĞ MERKEZ MOLLAKENDİ / ONUR YÜCEDAL
ELAZIĞ MERKEZ YAZIKONAK / MURATHAN KOKTAŞ
ELAZIĞ MERKEZ YURTBAŞI / HAKİM SEVİNÇ
ELAZIĞ PALU BEYHAN / YUSUF DİRİBAŞ
ERZİNCAN MERKEZ ÇAĞLAYAN / RESUL KILIÇ
ERZİNCAN MERKEZ MOLLAKÖY / AYKUT ARTUÇ
ERZİNCAN TERCAN ÇADIRKAYA / SAİT DURGUN
ERZİNCAN TERCAN KARGIN / BÜNYAMİ ADİL ERDEN
ERZİNCAN TERCAN MERCAN / BAYRAM BİLİCİ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ ALTINBAŞAK / İBRAHİM TAHA ÇETİNKAYA
GİRESUN BULANCAK AYDINDERE / EROL ÇELİK
GİRESUN BULANCAK KOVANLIK / İSLAM PEKDEMİR
GİRESUN DERELİ YAVUZKEMAL / KAZIM ÖNAL
GİRESUN EYNESİL ÖREN / BEKİR YETİM AHMETOĞLU
GİRESUN GÖRELE ÇAVUŞLU / SELİM HAMZAOĞLU
GİRESUN MERKEZ DUROĞLU / HALİL ÇETİN
GİRESUN YAĞLIDERE ÜÇTEPE / HACI GASIM AKILLI
GÜMÜŞHANE ŞİRAN YEŞİLBÜK / SEZAİ DOĞAN
GÜMÜŞHANE KÜRTÜN ÖZKÜRTÜN / YAKUP TURGUT
IĞDIR MERKEZ HALFELİ / ALAEDDİN OKAN
IĞDIR MERKEZ HOŞHABER / SEFA YURTSEVEN
IĞDIR MERKEZ MELEKLİ / MÜCAHİT TANIK
KARABÜK YENİCE YORTAN / ALİ ŞIK
KARAMAN ERMENEK GÜNEYYURT / AHMET ARI
KARAMAN ERMENEK KAZANCI / OSMAN ACAR
KARAMAN MERKEZ AKÇAŞEHİR / TURGAY EKİN
KARAMAN MERKEZ SUDURAĞI / MUSTAFA GÜL
KARAMAN SARIVELİLER GÖKTEPE / HASAN TURGUT
KIRIKKALE MERKEZ HACILAR / MEHMET KOYUNCU
KIRIKKALE DELİCE ÇERİKLİ / ERKAN ÇAĞLAR
KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI KÖSELİ / BEKİR YILMAZ
KIRŞEHİR MERKEZ ÖZBAĞ / RASİM ARAZAY
KIRŞEHİR KAMAN KURANCALI / ERDOĞAN TEKELİ