Son dakika: MHP 1 il 54 ilçe adayını daha duyurdu!

Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor. Seçmenler 31 Mart'ta sandık başına gidecek.
Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi'nde yerel seçim hazırlıkları tam gaz sürüyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 55 adayın daha açıklandığını duyurdu.
MHP'li Durmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 İl, 54 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır. "
İşte açıklanan adayların tam listesi:
1 DÜZCE İL YILMAZ ESER
2 ÇANAKKALE/ AYVACIK İLÇE MUHARREM ŞAHİN
3 ÇANAKKALE/ BAYRAMİÇ İLÇE TUNCAY ÖZKAYA
4 ÇANAKKALE/ BİGA İLÇE SITKI KEÇECİ
5 ÇANAKKALE/ BOZCAADA İLÇE SAMET TURHAL
6 ÇANAKKALE/ ÇAN İLÇE DAVUT KARAGÖZ
7 ÇANAKKALE/ EZİNE İLÇE TAHSİN YÜKSEL
8 ÇANAKKALE/ GELİBOLU İLÇE HÜSEYİN ÖNER GÜNDOĞDU
9 ÇANAKKALE/ GÖKÇEADA İLÇE HALİL RÜŞTÜ AKGÜN
10 ÇANAKKALE/ LAPSEKİ İLÇE ÂDEM BALTA
11 ÇANAKKALE/ YENİCE İLÇE KEMAL CANGÜL
12 DÜZCE/ AKÇAKOCA İLÇE MEHMET OKAN YANMAZ
13 DÜZCE/ CUMAYERİ İLÇE MUSTAFA KOLOĞLU
14 DÜZCE/ ÇİLİMLİ İLÇE İSMAİL BAYRAK
15 DÜZCE/ GÖLYAKA İLÇE MUZAFFER COŞKUN
16 DÜZCE/ KAYNAŞLI İLÇE EFTAL ALTUNDAL
17 EDİRNE/ LALAPAŞA İLÇE BEDİR ADIYAMAN
18 EDİRNE/ MERİÇ İLÇE AHMET DURMAZ
19 EDİRNE/ SÜLOĞLU İLÇE HALİL ÖZGÜVEN
20 EDİRNE/ UZUNKÖPRÜ İLÇE ERDOĞAN ORMAN
21 GİRESUN/ ALUCRA İLÇE METE METİNYURT
22 GİRESUN/ BULANCAK İLÇE FATİH ALPARSLAN
23 GİRESUN/ ÇAMOLUK İLÇE FATİH DÜZ
24 GİRESUN/ DERELİ İLÇE CİHAN ÖZDEMİR
25 GİRESUN/ DOĞANKENT İLÇE RESUL TEKİN
26 GİRESUN/ ESPİYE İLÇE İBRAHİM YANIK
27 GİRESUN/ EYNESİL İLÇE BARIŞ GÜDÜK
28 GİRESUN/ GÖRELE İLÇE HASAN ALİ KODAL
29 GİRESUN/ KEŞAP İLÇE NİHAT YILMAZ
30 GİRESUN/ ŞEBİNKARAHİSAR İLÇE MUSTAFA ZAHİR BAKICI
31 GİRESUN/ YAĞLIDERE İLÇE YAŞAR İBAŞ
32 ISPARTA/ AKSU İLÇE AKSOY KARADUMAN
33 ISPARTA/ ATABEY İLÇE AZİZ ERASLAN
34 ISPARTA/ EĞİRDİR İLÇE MEHMET DEMİREL
35 ISPARTA/ GELENDOST İLÇE HAKAN DEMİRTAŞ
36 ISPARTA/ GÖNEN İLÇE METE ELCİM
37 ISPARTA/ KEÇİBORLU İLÇE İBRAHİM GÜNDÜZ
38 ISPARTA/ SÜTÇÜLER İLÇE KASIM KUTLU
39 ISPARTA/ YALVAÇ İLÇE HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ
40 KIRKLARELİ/ BABAESKİ İLÇE HAKAN ARICI
41 KIRKLARELİ/ DEMİRKÖY İLÇE MUHLİS YAVUZ
42 KIRKLARELİ/ LÜLEBURGAZ İLÇE İBRAHİM YILMAZ
43 KIRKLARELİ/ PEHLİVANKÖY İLÇE PINAR AKYÜZ ŞAHİN
44 KIRKLARELİ/ PINARHİSAR İLÇE SABRİ ÖZCAN
45 KIRKLARELİ/ VİZE İLÇE SENCER KARAMAN
46 UŞAK/ BANAZ İLÇE AZİZ BULUT
47 UŞAK/ EŞME İLÇE İLHAN ÖZKAN
48 UŞAK/ KARAHALLI İLÇE ŞENEL ÇAKIR
49 UŞAK/ SİVASLI İLÇE ALİ ÇETİN
50 UŞAK/ ULUBEY İLÇE YORUM ESKİCİ
51 YALOVA/ ALTINOVA İLÇE KEMAL ŞENOL
52 YALOVA/ ARMUTLU İLÇE MUSTAFA TOKAT
53 YALOVA/ ÇINARCIK İLÇE LEYLA KILIÇ
54 YALOVA/ ÇİFTLİKKÖY İLÇE YAŞAR BOZ
55 YALOVA/ TERMAL İLÇE SERKAN ERGEN