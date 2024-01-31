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AB'den zamanlaması manidar ziyaretler: Önce DEM'e ardından CHP'ye!

Son dakika haberi! 31 Mart seçimlerine günler kala Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, CHP ve terörün siyasi ayağı DEM Partisi ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin zamanlamasıyla ilgili siyaset kulislerinde farklı değerlendirmeler yapılırken AB'nin önce DEM Parti ardından CHP'ye gitmesi, "krizi mi çözüyorsun, çay mı DEMliyorsun?" yorumlarına neden oldu. Bilindiği gibi İzmir adayının açıklanmasının ardından CHP ve terörün siyasi ayağı DEM arasında adaylık krizi zirveye çıkmıştı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 17:39 Güncelleme 31 Ocak 2024, 18:57
AB’den zamanlaması manidar ziyaretler: Önce DEM’e ardından CHP’ye!

31 Mart seçimlerine günler kala Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, CHP ve terörün siyasi ayağı DEM Partisi ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut DEM'i ziyaret ettiAB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut DEM'i ziyaret etti

LANDRUT DEM'İ ZİYARET ETTİ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut sabah saatlerinde DEM'i ziyaret etti.




Delegasyonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, bugün Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi. Görüşmede güncel sosyal ve siyasi meseleler değerlendirildi." denildi.

CHP Genel Başkanı Özel, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiCHP Genel Başkanı Özel, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

DEM'İN ARDINDAN CHP VE BÜYÜKELÇİLERİ ÖĞLE YEMEĞİNDE AĞIRLADI

DEM'i ziyaretinin ardından Landrut, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin büyükelçileri ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel öğle yemeğinde kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özel, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiCHP Genel Başkanı Özel, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi


CHP'den yapılan açıklamada Özel'in, Ankara'da, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut ev sahipliğinde AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle öğle yemeğinde bir araya geldiği bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özel, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiCHP Genel Başkanı Özel, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi


İKİ PARTİYLE NEDEN AYNI GÖRÜŞTÜ?

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, yaptığı görüşmelerin detayları açıklanmadı. Ancak siyaset kulislerinde bu iki ziyaretin zamanlamasıyla ilgili farklı değerlendirmeler yapılıyor.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut DEM'i ziyaret ettiAB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut DEM'i ziyaret etti

PERDE ARKASINDA KRİZ VAR

Zira CHP ve terörün siyasi ayağı DEM arasında 31 Mart yerel seçimleri öncesi adaylık pazarlıkları devam ediyor.

İstanbul'da DEM'in aday çıkarması CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu korkutuyor.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’u ağırladı (8 Aralık 2022)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’u ağırladı (8 Aralık 2022)


Bu nedenle terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul çıkışı CHP'de tedirginlik yarattı.

DEM İstanbulda Başak Demirtaşı aday gösterecek mi? Bölücüler bölündü | Soyerin karşılığı İstanbulda mı olacak?DEM İstanbulda Başak Demirtaşı aday gösterecek mi? Bölücüler bölündü | Soyerin karşılığı İstanbulda mı olacak?
DEM İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday gösterecek mi? Bölücüler bölündü | Soyer'in karşılığı İstanbul'da mı olacak?



PKK'nın siyasi ayağı DEM'in eş genel başkanlarının fikir ayrılığına düştüğü öne sürülürken bir de Tunç Soyer iddiası gündeme geldi. Kulislerde konuşulanlara göre İzmir'de Tunç Soyer'i destekleyen DEM Soyer'in aday gösterilmemesinin ardından İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özel, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiCHP Genel Başkanı Özel, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

KRİZİ Mİ ÇÖZÜYORSUN, ÇAY MI DEMLİYORSUN?

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde yaşanan ziyaret ve öğle yemeğinde konuşulan tek konunun CHP ve DEM arasındaki adaylık krizi olduğu siyaset kulislerinde değerlendiriliyor.

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