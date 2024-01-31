AB’den zamanlaması manidar ziyaretler: Önce DEM’e ardından CHP’ye!

31 Mart seçimlerine günler kala Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, CHP ve terörün siyasi ayağı DEM Partisi ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi.
31 Mart seçimlerine günler kala Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, CHP ve terörün siyasi ayağı DEM Partisi ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi.
LANDRUT DEM'İ ZİYARET ETTİ
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut sabah saatlerinde DEM'i ziyaret etti.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, bugün Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin eş Genel Başkanları @TulayHatim ve @tuncerbakirhan ile bir araya geldi. Görüşmede güncel sosyal ve siyasi meseleler değerlendirildi.@DEMGenelMerkezi— AB Türkiye Delegasyonu🇪🇺EU Delegation to Türkiye (@EUDelegationTur) January 31, 2024
🇪🇺🇹🇷 pic.twitter.com/OUhw5yYcv6
Delegasyonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, bugün Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi. Görüşmede güncel sosyal ve siyasi meseleler değerlendirildi." denildi.
DEM'İN ARDINDAN CHP VE BÜYÜKELÇİLERİ ÖĞLE YEMEĞİNDE AĞIRLADI
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut'un ev sahipliğinde Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin büyükelçileri ile öğle yemeğinde bir araya geldik. pic.twitter.com/BzQ8rj2hv8— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 31, 2024
DEM'i ziyaretinin ardından Landrut, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin büyükelçileri ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel öğle yemeğinde kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamada Özel'in, Ankara'da, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut ev sahipliğinde AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle öğle yemeğinde bir araya geldiği bildirildi.
İKİ PARTİYLE NEDEN AYNI GÖRÜŞTÜ?
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, yaptığı görüşmelerin detayları açıklanmadı. Ancak siyaset kulislerinde bu iki ziyaretin zamanlamasıyla ilgili farklı değerlendirmeler yapılıyor.
PERDE ARKASINDA KRİZ VAR
Zira CHP ve terörün siyasi ayağı DEM arasında 31 Mart yerel seçimleri öncesi adaylık pazarlıkları devam ediyor.
İstanbul'da DEM'in aday çıkarması CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu korkutuyor.
Bu nedenle terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul çıkışı CHP'de tedirginlik yarattı.
PKK'nın siyasi ayağı DEM'in eş genel başkanlarının fikir ayrılığına düştüğü öne sürülürken bir de Tunç Soyer iddiası gündeme geldi. Kulislerde konuşulanlara göre İzmir'de Tunç Soyer'i destekleyen DEM Soyer'in aday gösterilmemesinin ardından İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı.
KRİZİ Mİ ÇÖZÜYORSUN, ÇAY MI DEMLİYORSUN?
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde yaşanan ziyaret ve öğle yemeğinde konuşulan tek konunun CHP ve DEM arasındaki adaylık krizi olduğu siyaset kulislerinde değerlendiriliyor.