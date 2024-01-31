AB’den zamanlaması manidar ziyaretler: Önce DEM’e ardından CHP’ye!

CHP Genel Başkanı Özel, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

CHP'den yapılan açıklamada Özel'in, Ankara'da, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut ev sahipliğinde AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle öğle yemeğinde bir araya geldiği bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özel, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

İKİ PARTİYLE NEDEN AYNI GÖRÜŞTÜ?



Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, yaptığı görüşmelerin detayları açıklanmadı. Ancak siyaset kulislerinde bu iki ziyaretin zamanlamasıyla ilgili farklı değerlendirmeler yapılıyor.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut DEM'i ziyaret etti



PERDE ARKASINDA KRİZ VAR



Zira CHP ve terörün siyasi ayağı DEM arasında 31 Mart yerel seçimleri öncesi adaylık pazarlıkları devam ediyor.



İstanbul'da DEM'in aday çıkarması CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu korkutuyor.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’u ağırladı (8 Aralık 2022)

Bu nedenle terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul çıkışı CHP'de tedirginlik yarattı.