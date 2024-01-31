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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan CHP sözcüsü gibi hareket eden spikere dönüşüm ayarı! İstanbul'da ilk anket sonuçlarını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon kanalında projelerini anlattı, soruları yanıtladı. CHP'nin sözcüsü gibi harekete ederek Kendisini soru yönelten spikerin yanlış edindiği bilgileri tek tek düzelten Kurum, "Benim bakanlığım dönemimde 350 bin konut yaptı, sadece 5 yılda. 46 bin afet konutu yaptık anahtarını teslim ettik. Biz 20 yılda 1 milyon 250 bin konutu yapıp vatandaşımıza teslim ettik. Gelinen 5 yıllık süreçte mevcut yönetimin vaadi 115 bin konuttu, sadece 5 bin 86 konutu teslim etmişler." dedi. Kurum, İstanbul'da yapılan son anketin sonuçlarını da canlı yayında açıkladı.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 23:27 Güncelleme 31 Ocak 2024, 23:31
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan CHP sözcüsü gibi hareket eden spikere dönüşüm ayarı! İstanbul’da ilk anket sonuçlarını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon kanalında projelerini anlattı, soruları yanıtladı.

▶️ Kurum'dan CHP sözcüsü gibi hareket eden spikere dönüşüm tokadı!

ELİNİZDEKİ VERİLER YANLIŞ

CHP'nin sözcüsü gibi harekete ederek kendisine soru yönelten spikerin "Buna biraz çalıştım. TOKİ, Emlak Konut ve KİPTAŞ bugüne kadar toplamda 340 bin konut yapmış. Siz nasıl 650 bin konut yapacaksınız" sorusuna yanıt veren Kurum, "Elinizdeki veriler ve bilgiler yanlış" dedi.



"BAKANLIĞIM DÖNEMİNDE 350 BİN KONUT YAPTIM"

Son 20 yılda TOKİ eliyle 1 milyon 250 bin konut yapıldığını vurgulayan Kurum, "Bakanlığım döneminde sadece ben 350 bin konut yaptım. Bunun yanında 46 bin afet konutunu yaptık, anahtarlarını teslim ettik" diye konuştu.

İstanbul'da acilen dönüşmesi gereken 600 bin konut olduğunu vurgulayan Kurum, "Ben bakanlığım dönemimde 350 bin konut yaptı, sadece 5 yılda. 46 bin afet konutu yaptık anahtarını teslim ettik. Biz 20 yılda 1 milyon 250 bin konutu yapıp vatandaşımıza teslim ettik. Gelinen 5 yıllık süreçte mevcut yönetimin vaadi 115 bin konuttu, sadece 5 bin 86 konutu teslim etmişler. Bakanlık döneminde 350 bin konutu vatandaşlarımıza sunduk. 6 Şubat depremi olur olmaz seferberlik ruhu ile hareket ettik. Ben orada 60 gün bilfiil kaldım, 11 ilimizde uykusuz, helikopterle beldesine kadar gittim. 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık. Pazartesi günü 46 bin konutu teslim edeceğiz. Siz yapmak isterseniz yaparsınız." dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı. (25 Ocak 2024)Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı. (25 Ocak 2024)



Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"18 AYDA 100 BİN KİRALIK KONUTU BİTİRECEĞİZ"

"İBB 12 bakanlık eder, birçok bakanlığın bütçesinden fazla bütçesi vardır. İstanbul kendisine yeter. 81 ile yetebilecek zenginliği vardır. Siz bütçenizi doğru kullanırsanız bunların hepsi yapılır. 650 bin konutun her yıl 60 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL kira ve taşınma yardımı yapacağız. 300 bini KİPTAŞ yapacak. 100 bin kiralanacak konut yapacağız. Kentsel dönüşüme tabi tutulmuş vatandaşlara buraları kiralayacağız uygun fiyatlara. Kentsel dönüşümün hızlandırılmasını sağlayacağız. 18 ayda 100 bin kiralık konutu bitireceğiz. 250 bin konutun yerinde dönüşümünü özel sektör ve vatandaşın işbirliği ile yapacağız."

BİZ SÖYLÜYORSAK YAPARIZ

"Bizi bilenler boşu boşuna kardeşi, evladı yapmıyor. İş yapma anlayışım böyle oldu. Sözümüzü her zaman tuttuk. Biz bugüne kadar şehir meydanlarının ihyasını yaptık. Biz o yüzden sadece İstanbul diyoruz. Bu işleri yapabilmek için gece gündüz çalışacağım. Yapamazsam bir daha İstanbul'a ne aday olacağım ne de böle bir söylem içerisine gireceğim. Bugüne kadar sözlerini tutan bir irade olduk. Bu sözleri hep tuttuk, tutacağız. Biz dertliyiz ve sorunları çözmek istiyoruz. Sokak evlerimizi dönüştürün diyor. 39 ilçede projelerimizi yapacağız. Şu an bizim başlattığımız 171 bin konutun şantiyesi fiilen devam ediyor. 81 ile hizmet ederken bakanlık döneminde İstanbul'a da ettik, 39 tane Millet Bahçesi yaptı. 39 ilçede bu projeleri yapacağız. Biz söylüyorsak yaparız. Bize gelen talepleri yazarın, takibini yaparız. Biz bakanlığa geldiğimizde kaynak yoktu, üretttik. Mevcut yönetime baktığımızda 53 bin kişi işe alınmış, çıkmış. 92 bin personeli var. Mevcut personelin yarısını çıkartıp yeni eleman alıyorsunuz. Biz liyakatli kadrolarla bu işi yapacağız. Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz."

Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile bir araya gelmişti.Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile bir araya gelmişti.

"İSTANBUL'DA 800 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİK"

İstanbul'da büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini rakamlarla açıklayan Kurum, "İstanbul'da 22 yıllık sürede 800 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. 100 bin sosyal konut yapmışız. 39 ilçede bizim işimizi görürsünüz. Her yerde kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Şantiyelerimiz devam ediyor. Konutlarımız bitmek üzere." dedi.

Cumhur İttifakının İBB Başkan Adayı Murat Kurum Takvim.com.trye konuştu: Geliyoruz!Cumhur İttifakının İBB Başkan Adayı Murat Kurum Takvim.com.trye konuştu: Geliyoruz!
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Takvim.com.tr'ye konuştu: "Geliyoruz!"

"NACİ HOCA BUNLARI ANLATIRKEN GÖZLERİNDEN YAŞ AKIYOR"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'le çalışacaklarını belirten Kurum, "Naci Hocayı ben çok seviyorum, beğeniyorum çokta değerli bir bilim insanımız. Onu aradım 'Hocam sizin bilgi birikiminizden faydalanmak istiyoruz' diye. O da 'Memnuniyet duyarım. Ben İstanbul'un deprem riski noktasında bir irade koyan varsa ben o iradenin yanında olurum' dedi."

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Murat Kurum'un projelerini açıkladığı toplantıda (25 Ocak 2024)Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Murat Kurum'un projelerini açıkladığı toplantıda (25 Ocak 2024)

"O da dertli, bunları anlatırken gözlerinden yaş akıyor. İnşallah kazandığımızda 1 Nisan sabahı böyle insanlarla problemleri çözmek için iradeyi ortaya koyacağız." şeklinde konuştu.


İMAR BARIŞI 'BİNA SAĞLAM' ANLAMINA GELMEZ"

İmar Barışı'nı desteklemediğini ifade eden sunucuya ders niteliğinde bir cevap veren Kurum, "İmar affı değil konu. İmar barışı denilen düzenleme vatandaşın elektrik, su, doğal gaz bağlatabilmesi, ipotek gösterebilmesi için düzenlenmiş bir yasadır. İmar barışına tabii olan binalarla ilgili "sağlamdır" ibaresi ne yapı kayıt belgesinde ne de bu kanunun içeriğinde vardır. Vatandaşımızın elektriğini, suyunu insani bir bakışla alabilmesi için imar barışı yapılmıştır. Depremde yıkılan binalarda imar barışına başvurmuş binaların oranı yüzde 6. Bu noktada yapılan düzenleme vatandaşların sorununun çözülmesi için yapılmıştır. Deprem bölgesinde yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 yılı öncesi yapılmış binalardır." dedi.

KURUM ANKETİ AÇIKLADI: ŞU AN BİZ 1.5 PUAN ÖNDEYİZ

Yapılan son anket çalışmalarıyla ilgili bilgi de veren Kurum, "En son lansmandan önce yaptırdık yani 1 hafta önce. Mevcut yönetim kendisini dağların tepesinde görüyordu. 8-10 puan öndeyiz gibi bir algıyla başladılar ki rakiplerini bile İstanbul'da aramadılar. Yani İstanbul'un dışında başka alanlarda rakip aramaya çalıştılar. Biz adaylıktan sonra bir anket yaptık. 2 puan gerideydik. Lansmandan hemen önce anket yaptırdım. Şu an biz 1.5 puan öndeyiz. Bu CHP'nin yaptırdığı ankette de böyle. " diyerek Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta zafere kazanacağını ifade etti.

Cumhur İttifakının İBB Başkan Adayı Murat Kurum Takvim.com.trye konuştu: Geliyoruz!Cumhur İttifakının İBB Başkan Adayı Murat Kurum Takvim.com.trye konuştu: Geliyoruz!

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