Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı: "Gerçek belediyecilik"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıladı. Ana temanın "gerçek belediyecilik" olduğunu vurguladı. Muhalefete de sert mesajlar yolladı:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıladı. Ana temanın "gerçek belediyecilik" olduğunu vurguladı. Muhalefete de sert mesajlar yolladı:
İçeride ve dışarıda Türkiye'nin tökezlemesini bekleyen bir güruh var. Ancak bu sinsi niyetleri boşa çıkaracağız. 31 Mart'a kadar gelmeyene gideceğiz, sevmeyeni sevdireceğiz. Her eve gireceğiz. Kararsızları ikna edeceğiz. '
Birilerinin 'engellendik' edebiyatına bakmayın. Kamu kaynakları adil şekilde verildi. Bunların derdi, kaynağı başka amaçlara kullandıkları gerçeğini gözlerden kaçırmaktır. Ülkeyi aşağı çekmeye çalışıyorlar. Muhatabımız millettir.
BELEDİYECİLİK BİZİM İŞİMİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı:
Yapay zekadan, uzaya kadar önem kazandığı küresel sistemin aktörleri arasında yer alma mücadelesini biz veriyoruz.
Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçiminde mesele en çok belediye başkanlığını kazanmak değil. 31 Mart'ta elde edeceğimiz netice, ülkemizi dünyada hak ettiği yere yükseltme hedefinde bize güç, destek, kuvvet verecektir.
2023 hedefleriyle, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkenin geleceğini inşa ettik. Evlatlarımıza büyük, güçlü, müreffeh bir Türkiye hedeflerimize çelme takması için kimseye malzeme vermemeliyiz. İçeride ve dışarıda Türkiye'nin tökezlemesini; siyasi ve ekonomik olarak zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Asıl hedef Türkiye'dir.
Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımları atmakla, bu sinsi niyetleri de boşa çıkarmış olacağız. Sözümüzü rakiplerimize, yarıştığımız parti ve adaylara değil doğrudan milletimize söylüyoruz.
İŞTE O BEYANNAME
1. AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu
2. Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
3. Dirençli Şehirler
4. Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre
5. Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri
6. Duyarlı ve Kapsayıcı Sosyal Belediyecilik
7. Kültür Üreten Şehirler
8. Hizmet ve Eser Belediyeciliği
YEREL YÖNETİMLERDEKİ ÖNCELİKLER
Afetlere dayanıklı yerleşim yerleri kuracağız.
Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getireceğiz.
Yeni nesil dijital teknolojilere uyumlu altyapılar tesis edeceğiz.
Ekonomisi değer üreten yerel yönetim anlayışını güçlendireceğiz.
Yüksek sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştireceğiz.
Güçlü aile-güçlü toplum anlayışıyla hareket eden yerel yönetimleri destekleyeceğiz.
Medeniyete sahip çıkan projeler yürüteceğiz.
Sıfır atık modelini uygulayan yönetimlerin yanında olacağız.
Evlatlarımıza temiz şehirler bırakacağız.
Ülkemizi güvenli kentlerle donatacağız.
İnsanların doğdukları yerlerde kalmalarını sağlayacağız.
Sorumlu belediyeden taviz vermeyeceğiz.
Katılımcı belediyelerimizi geleceğe hazırlayacağız.