8 BAŞLIKLA GERÇEK BELEDİYECİLİK! İşte AK Parti’nin merak edilen seçim beyannamesi! Kentsel dönüşüm, ulaşım, altyapı, üstyapı....

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik ismi ile hazırlanan ve 8 ana başlıktan oluşan beyanname 31 Mart seçimleri için dönüm noktası olacak. Bugünden itibaren belediye başkan adayları sahada projelerini yarıştıracak. AK Parti seçmenin karşısına "gerçek belediyecilik" sloganı ile çıkacak. İşte AK Parti'nin merak edilen seçim beyannamesi
Başkan Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde yerel seçimler için 8 başlıktan oluşan AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamenin ana temasının 'Gerçek belediyecilik' olduğunu söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
SEÇİM BEYANNAMEMİZİN BAŞLIĞI
Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız. Seçim beyannamemizin başlığını Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' olarak belirledik. Türkiye Yüzyılı, siyasetten ekonomiye, diplomasiden güvenliğe hayatımızın her alanı gibi şehirlerimizi de kapsıyor.
BEYANNAMEDE 8 BÖLÜM
Beyannamemiz, 8 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, "AK Parti'nin yerel yönetim vizyonu"… İkinci bölüm, "katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik"… Üçüncü bölüm, "dirençli şehirler"…Dördüncü bölüm, "Türkiye Yüzyılında şehir ve çevre"… Beşinci bölüm, "toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri"… Altıncı bölüm, "duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik"… Yedinci bölüm, "kültür üreten şehirler"… Sekizinci bölüm de, "hizmet ve eser belediyeciliği" başlıklarını taşıyor.