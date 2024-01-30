8 BAŞLIKLA GERÇEK BELEDİYECİLİK! İşte AK Parti’nin merak edilen seçim beyannamesi! Kentsel dönüşüm, ulaşım, altyapı, üstyapı....

1 Başkan Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde yerel seçimler için 8 başlıktan oluşan AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamenin ana temasının 'Gerçek belediyecilik' olduğunu söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

2 SEÇİM BEYANNAMEMİZİN BAŞLIĞI Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız. Seçim beyannamemizin başlığını Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' olarak belirledik. Türkiye Yüzyılı, siyasetten ekonomiye, diplomasiden güvenliğe hayatımızın her alanı gibi şehirlerimizi de kapsıyor.