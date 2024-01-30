2024 seçim beyannamesi ne zaman açıklanacak? AK Parti Seçim Beyannamesi açıklanma tarihi! Geri sayım başladı

Siyasi partiler, seçmenlere yönelik vaatlerini ve projelerini detaylı bir şekilde açıklamaya başladı. Bu kapsamda, dikkatler özellikle AK Parti'nin seçim beyannamesine çevrildi.
Siyasi partiler, seçmenlere yönelik vaatlerini ve projelerini detaylı bir şekilde açıklamaya başladı. Bu kapsamda, dikkatler özellikle AK Parti'nin seçim beyannamesine çevrildi.
2024 AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçim beyannamesini genel merkez yerleşkesindeki yeni konferans salonunda yarın (30 Ocak Salı) kamuoyuyla paylaşacak. AK Parti, Türkiye Yüzyılı için Gerçek Belediyecilik ismi ile hazırladığı seçim beyannamesinde gerçek belediyeciliği anlatacak.
Bu kapsamda manifestonun ana teması olan gerçek belediyecilikte şunlar vurgulanacak: "Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik ve vatansever."
DİRENÇLİ ŞEHİRLER
Fiziksel, ekonomik, toplumsal, çevresel ve kurumsal olarak ele alınacak. Sağlıklı, yaşanabilir, doğayla uyumlu; akıllı, sürdürülebilir , iklim dostu kentler inşa edilecek.
🔴 ÇEVREYE DUYARLI BELEDİYECİLİK
Toplu taşıma araçlarının çevre dostu / elektrikli olması sağlanacak. "Yürünebilir şehir tasarımları" öne çıkacak. Depolamaya giden atık miktarı 2053'te sıfırlanacak. Bisiklet dostu şehirlerin sayısı artacak. Şehir bostanları kurulacak, yörenin iklimine ve toprak yapısına uygun ürünler yetiştirilecek. Millet bahçeleri 2028'de 100 milyon metrekareye ulaşacak (OECD alan ortalaması 17m2 üzerine çıkacak). Yüzde 55 olan yenilenebilir enerji 2053'te yüzde 69'a ulaştırılacak.
🔴 2024 AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ KONU BAŞLIKLARI
Seçim Beyannamesinin başlıkları şu şekilde:
⚪ Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
⚪ Dirençli şehirler
⚪ Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre
⚪ Toplumsal Refah öncelili Şehir Ekonomileri
⚪ Duyarlı ve Kapsayıcı Sosyal Belediyecilik
⚪ Kültür Üreten Şehirler
⚪ Hizmet ve Eser Belediyeciliği