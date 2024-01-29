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20 ilde eş zamanlı SİBERGÖZ-20 operasyonu: 64 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde internet üzerinden sanal ortamda “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-20” operasyonlarında  64 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 18:28 Güncelleme 29 Ocak 2024, 18:51
20 ilde eş zamanlı SİBERGÖZ-20 operasyonu: 64 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal ortamda nitelikli dolandırıcılığa ilişkin 20 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-20" operasyonunda 64 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "sanal devriyelerin, nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde olduğunu, onlara göz açtırmayacaklarını" ifade etti.

''SİBERGÖZ-20'' operasyonunda 64 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışmalar yapıldığını bildiren Yerlikaya, bunun sonucunda Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı "Sibergöz-20" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda yakalanan 64 şüphelinin, "araç kiralama ve sigorta" firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları "oltalama" siteleri üzerinden iletişimi geçtikleri vatandaşlardan para talep ederek, haksız kazanç sağladıklarını kaydeden Yerlikaya, operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ile dijital materyale de el konulduğunu duyurdu.

Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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