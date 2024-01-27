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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzayda çalışmalarına devam ediyor! Önce deney sonra Türk bayraklı paylaşım

Çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, aralarında kanserden, bağışıklık hücrelerine, alglerden, propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu çeşitli deneyler gerçekleştiriyor. Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın bu deneylerden biri olan CRISPR - Gem deneyi için pür dikkat çalıştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyayı izlerken çekilen görüntülerini "Dünyamızı izlemek muhteşem bir duygu" sözleri ile yayımladı.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 14:24 Güncelleme 27 Ocak 2024, 15:11
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzayda çalışmalarına devam ediyor! Önce deney sonra Türk bayraklı paylaşım

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Uzay Bilim Misyonu'ndaki deneyler serisine, 13 deneyden biri olan CRISPR - Gem deneyi ile devam ediyor.

Konuya ilişkin sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Türkiye Uzay Ajansı, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 13 deneyimizden biri olan CRISPR - Gem deneyi için pür dikkat çalışıyor.

Bu deney, genetik mühendislik yöntemlerinden bir devrim olan Crispr tekniğini kullanarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı amaçlıyor.

CRISPR, genler üzerinde değişiklik yapma imkanı tanıyan bir teknik. Projede, bitkilerde uzay ve Dünya koşullarında genetik değişiklikler test edilerek, CRISPR tekniğinin uzayda ne kadar etkili olduğu ilk defa araştırılacak. Elde edilen sonuçlar, uzayda yetiştirilecek bitkilerin daha sağlıklı ve verimli olmasına yönelik önemli bilgiler sunacak, böylece insanlığın uzay keşiflerine önemli bir katkı sağlanacak.

Öte yandan Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) dünyayı izlerken çekilen fotoğraflarını yayımladı.

Gezeravcı, Türk bayrakları asılan 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden dünyayı izlerken çekilen fotoğrafları paylaşarak, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer alan 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden Dünya'mızı izlemek muhteşem bir duygu" ifadelerini kullandı.

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