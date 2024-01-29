İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşaatına başlanan (2016) Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 9. ve son istasyonu olan Gayrettepe- Kağıthane metro hattı tamamlandı.
İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşaatına başlanan (2016) Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 9. ve son istasyonu olan Gayrettepe- Kağıthane metro hattı tamamlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilklerin ve enlerin projesinin son istasyonunun açılışının bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 11.00'de yapılacağını açıkladı.
3,5 kilometre uzunluğundaki 'Gayrettepe-Kâğıthane' etabının tamamlanmasıyla hat uzunluğu 37,5 kilometreye çıktı.
EN DERİN İSTASYON OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP
Gayrettepe İstasyonu 72 metre ile hattın en derin istasyonu olma özelliğine sahip. Bu istasyonunun inşası için 66 bin 577 metreküp beton kullanıldı.
22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa edildi. İstasyonun hizmete açılmasıyla birlikte havalimanı metro hattı Metrobüs ve M2 Yenikapı-Hacıosman metrosuyla entegre olması sağlanacak.
Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak.
METRO ARAÇLARI TÜRKİYE'NİN EN HIZLI ARAÇLARI
Metro araçları açısından saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanılıyor.
Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle ilk defa yerli ve milli imkanlarla Aselsan ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattında yer alıyor.
Aynı zamanda metro hattının tasarım harikası olduğunu söyleniyor.
KAZI HIZINDA DÜNYA REKORU KIRILDI
Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel delme makinası TBM aynı anda kullanıldı.
Türk Mühendis ve işçilerinin büyük gayreti sayesinde kazı hızında dünya rekoru sahibi olan metro hattı günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1.233 metre ile kazı rekoru kırdı.
5,2 MİLYON YOLCU TAŞINDI
İstanbul Havalimanı-Kâğıthane etabı 22 Ocak 2023'te açılmıştı. Başkan Erdoğan bir ay boyunca ulaşımın ücretsiz olduğunu müjdelemişti.
Kargo Terminali, İstanbul Havalimanı, Terminal-2, İhsaniye, Göktürk, Hasdal, Kemerburgaz, Kâğıthane istasyonları olmak üzere 8 istasyonda hizmet verildi.
Açılıştan itibaren 5,15 milyon yolcu taşındı. 20 dakika sefer sıklığıyla aylık ortalama 520 bin yolcuya hizmet verildi.
Hattın en yoğun kullanılan istasyonları toplam yolcunun yüzde 43 ile Kâğıthane ve yüzde 30'u ile İstanbul Havalimanı istasyonları oldu.
Taksim - İstanbul Havalimanı 41dakika
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı 30 dakika
Göktürk - Mahmutbey 38 dakika
Tekstilkent - İstanbul Havalimanı 45 dakika
Taksim - İstanbul Havalimanı 41 dakika
Taksim - Göktürk arası 26 dakika
4. Levent - İstanbul Havalimanı 35 dakika
İSTANBUL'A METRO YATIRIMLARI NE AŞAMADA?
Bakan Uraloğlu A Haber'deki açıklamalarından satır başları...
Bize artık yer üstü yetmiyor. Büyükşehir için birazcık daha yerin altına inmeye ihtiyacımız var.
Gayrettepe-Kağıthane metro hattının açılışını yarın Başkan Erdoğan yapacak. Hedefimiz metro gitmeyen ilçe kalmaması...Bakanlığımız tarafından devam edilen 5 tane metro inşaatı devam ediyor. Öte yandan birçok projelendirme aşamasında olunan metro hattı var. Sirkeci- Kazlıçeşme hattını Şubat ayı, Bakırköy-Kirazlı hattını ise Mart ayı içerisinde açmayı planlıyoruz.
Y. SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NE DEMİR YOLU PROJESİ
Bu yıl ihalesini yapıp 2028'de hizmete açacağız.