EN DERİN İSTASYON OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP

Gayrettepe İstasyonu 72 metre ile hattın en derin istasyonu olma özelliğine sahip. Bu istasyonunun inşası için 66 bin 577 metreküp beton kullanıldı.

22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa edildi. İstasyonun hizmete açılmasıyla birlikte havalimanı metro hattı Metrobüs ve M2 Yenikapı-Hacıosman metrosuyla entegre olması sağlanacak.

Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak.

METRO ARAÇLARI TÜRKİYE'NİN EN HIZLI ARAÇLARI

Metro araçları açısından saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanılıyor.